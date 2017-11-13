Ковалев: Brexit — это ощутимый удар по общей копилке Евросоюза

Выход Великобритании из ЕС грозит Германии дополнительными платежами в общую казну Евросоюза в размере не менее 4 миллиардов евро. В соответствии с исследованием Европарламента, в результате Brexit финансовые вливания в бюджет ЕС сократятся более чем на 10 миллиардов евро. Чтобы компенсировать потери, дополнительные расходы понесут и другие члены Евросоюза. В частности, ежегодные платежи Франции и Италии возрастут более чем на 1 миллиард евро для каждой из стран.

Безусловно, выход Великобритании из состава Евросоюза нанесет ощутимый удар по общему бюджету, поскольку Великобритания является второй по значимости экономикой Европы после Германии, отметил в беседе на радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев.

"Потеря такого донора бюджета — это ощутимо. И неслучайно на переговорах по Brexit в Брюсселе выдвигаются достаточно внушительные финансовые претензии к Великобритании, говоря о том, что Великобритания должна будет заплатить 100 миллиардов евро за выход из ЕС . Естественно, эту дыру в бюджете нужно будет чем-то восполнять, а поскольку специфика формирования бюджета ЕС предполагает отчисления определенного процента от национального дохода государств-членов, то понятно, что у основных лидеров ЕС, в частности, Германии, Франции и Италии возрастет их доля в общую копилку", — говорит Ковалев.

В то же время, по словам эксперта, сумма, на которую возрастут ежегодные взносы в общий бюджет ЕС для каждой из стран, весьма незначительна. В частности, для Германии новый взнос будет составлять всего лишь 0,7% от национального дохода, отмечает собеседник Sputnik.

Комментарий первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Игоря Ковалева слушайте на радио Sputnik Беларусь.