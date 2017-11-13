ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ковалев: Brexit — это ощутимый удар по общей копилке Евросоюза

14.11.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Выход Великобритании из ЕС грозит Германии дополнительными платежами в общую казну Евросоюза в размере не менее 4 миллиардов евро. В соответствии с исследованием Европарламента, в результате Brexit  финансовые вливания в бюджет ЕС сократятся более чем на 10 миллиардов евро. Чтобы компенсировать потери, дополнительные расходы понесут и другие члены Евросоюза. В частности, ежегодные платежи Франции и Италии возрастут более чем  на 1 миллиард евро для каждой из стран.

Ковалев: Brexit — это ощутимый удар по общей копилке Евросоюза
CC BY 2.0 / European Parliament / State of the Union debate
ЕП: страны ЕС должны будут выплатить за Великобританию долг за Brexit

Безусловно, выход Великобритании из состава Евросоюза нанесет ощутимый удар по общему бюджету, поскольку Великобритания является второй по значимости экономикой Европы после Германии, отметил в беседе на радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев.

"Потеря такого донора бюджета — это ощутимо. И неслучайно на переговорах по Brexit в Брюсселе выдвигаются достаточно внушительные финансовые претензии к Великобритании, говоря о том, что Великобритания должна будет заплатить 100 миллиардов евро за выход из ЕС. Естественно, эту дыру в бюджете нужно будет чем-то восполнять, а поскольку специфика формирования бюджета ЕС предполагает отчисления определенного процента от национального дохода государств-членов, то понятно, что у основных лидеров ЕС,  в частности, Германии,  Франции и Италии возрастет их доля в общую копилку", — говорит Ковалев.

В то же время, по словам эксперта, сумма, на которую возрастут ежегодные взносы в общий бюджет ЕС для каждой из стран, весьма незначительна. В частности, для Германии новый взнос будет составлять всего лишь 0,7% от национального дохода, отмечает собеседник Sputnik.

Комментарий первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Игоря Ковалева слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический эксперт Игорь Ковалев прокомментировал Sputnik, каким образом после выхода Великобритании из состава Евросоюза будет восполняться "дыра" в общем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Криштиану Роналду решил уйти из "Реала"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика