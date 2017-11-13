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Пучдемон: Каталония может остаться в составе Испании

14.11.2017 12:47 — Разное | Ежедневник  
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Пучдемон: Каталония может остаться в составе Испании

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон допустил, что каталонский кризис "при определенных обстоятельствах" может быть решен без отсоединения от Испании.

"Я всегда выступаю за единство. Однако причина всего (что происходит) скрывается в аннулировании статуса автономии от 2010 года, который был согласован парламентами Испании и Каталонии", — сказал политик.

Пучдемон не сказал, будет ли он участвовать в выборах в Каталонии 21 декабря, которые назначила испанская власть. "Я стану кандидатом только в том случае, если в наших рядах будет сильная коалиция, и лишь с той целью, чтобы блокировать применение 155-й статьи конституции, а также нивелировать нанесенный испанским государством ущерб", – отметил Карлес Пучдемон. Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. За независимость автономии высказались более 90% участников. Официальный Мадрид назвал каталонский референдум нелегитимным. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей главы Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства, роспуске парламента автономии и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Испанский суд в свою очередь выдал ордер на арест Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Пучдемон сейчас находится в Бельгии. Испания требует депортировать его, пишет belta.by.

 
 
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Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон допустил, что каталонский кризис "при определенных обстоятельствах" может быть решен без отсоединения от Испании.

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