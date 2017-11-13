Шевчук о придирках к качеству звука, света и долгих репетициях

Столичный концерт группы ДДТ пройдет 15 ноября в "Минск-Арене". Коллектив представит экспериментальную программу "История звука", которая является своеобразной антологией творчества – прозвучат песни 80-х, 90-х, нулевых.

Минск _сегодня" title="Группа ДДТ приехала в Минск _сегодня" class="">

Минск _сегодня" title="Группа ДДТ приехала в Минск _сегодня" class=""> © Sputnik/ Елизавета Латош, Сергей Пушкин Видеофакт: Шевчук и группа ДДТ приехали в Минск

Солист коллектива Юрий Шевчук в минувший понедельник прибыл в Минск и рассказал, какие требования музыканты предъявляют на концертах. "Группа ДДТ отличается придирчивостью к качеству звука, света", — подчеркнул исполнитель.

Фронтмен в подробностях рассказал о подготовке к выступлению в каждом городе. "Мы вообще в каждом городе даем два концерта: полтора-два часа мы репетируем, строим звук на каждую песню, а потом играем", — отметил Шевчук.

О задуманном экспериментальном проекте Юрий Шевчук уведомил чуть более года назад, тогда же пообещал привезти программу в Беларусь.

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Напомним, впервые группа ДДТ давала двухдневный концерт в Минске в 1989 году. С 2011 года в течение четырех лет коллектив не выступал в Беларуси.