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Шевчук о придирках к качеству звука, света и долгих репетициях
14.11.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Столичный концерт группы ДДТ пройдет 15 ноября в "Минск-Арене". Коллектив представит экспериментальную программу "История звука", которая является своеобразной антологией творчества – прозвучат песни 80-х, 90-х, нулевых.
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© Sputnik/ Елизавета Латош, Сергей Пушкин
Солист коллектива Юрий Шевчук в минувший понедельник прибыл в Минск и рассказал, какие требования музыканты предъявляют на концертах. "Группа ДДТ отличается придирчивостью к качеству звука, света", — подчеркнул исполнитель.
Фронтмен в подробностях рассказал о подготовке к выступлению в каждом городе. "Мы вообще в каждом городе даем два концерта: полтора-два часа мы репетируем, строим звук на каждую песню, а потом играем", — отметил Шевчук.
О задуманном экспериментальном проекте Юрий Шевчук уведомил чуть более года назад, тогда же пообещал привезти программу в Беларусь.
Напомним, впервые группа ДДТ давала двухдневный концерт в Минске в 1989 году. С 2011 года в течение четырех лет коллектив не выступал в Беларуси.
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Накануне группа ДДТ прибыла в Минск, где выступит с концертом. Что рассказал Юрий Шевчук о подготовке к выступлениям, смотрите на видео Sputnik.
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