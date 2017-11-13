ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шевчук о придирках к качеству звука, света и долгих репетициях

14.11.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Столичный концерт группы ДДТ пройдет 15 ноября в "Минск-Арене". Коллектив представит экспериментальную программу "История звука", которая является своеобразной антологией творчества – прозвучат песни 80-х, 90-х, нулевых.

Шевчук о придирках к качеству звука, света и долгих репетицияхМинск _сегодня" title="Группа ДДТ приехала в Минск _сегодня" class="">
© Sputnik/ Елизавета Латош, Сергей Пушкин
Видеофакт: Шевчук и группа ДДТ приехали в Минск

Солист коллектива Юрий Шевчук в минувший понедельник прибыл в Минск и рассказал, какие требования музыканты предъявляют на концертах. "Группа ДДТ отличается придирчивостью к качеству звука, света", — подчеркнул исполнитель.

Фронтмен в подробностях рассказал о подготовке к выступлению в каждом городе. "Мы вообще в каждом городе даем два концерта: полтора-два часа мы репетируем, строим звук на каждую песню, а потом играем", — отметил Шевчук.

О задуманном экспериментальном проекте Юрий Шевчук уведомил чуть более года назад, тогда же пообещал привезти программу в Беларусь.

Смотрите также, что рассказал солист ДДТ об альбоме "История звука">>

Напомним, впервые группа ДДТ давала двухдневный концерт в Минске в 1989 году. С 2011 года в течение четырех лет коллектив не выступал в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне группа ДДТ прибыла в Минск, где выступит с концертом. Что рассказал Юрий Шевчук о подготовке к выступлениям, смотрите на видео Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Знаменитый бар "Ў" и галерея работают на площади Победы последнюю неделю. Что происходит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика