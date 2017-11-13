ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко планирует визит в Тбилиси

14.11.2017 13:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко планирует визит в Тбилиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября на встрече с послом Грузии в Беларуси Давидом Котария сообщил о подготовке своего визита в Тбилиси. По его словам, визит должен быть ярким и полезным.

«Нам надо наполнить его конкретным содержанием, чтобы, как всегда, после встреч президентов и правительств, у нас была динамика в конкретике, чтобы народы Грузии и Беларуси не сказали, что мы только церемониально встречаемся», – сказал он, передает БелТА.

Глава государства надеется, что в первой половине 2018 года удастся подготовить визит.

"Вы всегда будьте уверены: Беларусь все, что может, сделает для Грузии, чтобы прекрасный, трудолюбивый грузинский народ всегда чувствовал себя хорошо и его благополучие росло", – сказал президент.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября на встрече с послом Грузии в Беларуси Давидом Котария сообщил о подготовке своего визита в Тбилиси. По его словам,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Шевчук о придирках к качеству звука, света и долгих репетициях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика