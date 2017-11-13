Лукашенко планирует визит в Тбилиси





Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября на встрече с послом Грузии в Беларуси Давидом Котария сообщил о подготовке своего визита в Тбилиси. По его словам, визит должен быть ярким и полезным.

«Нам надо наполнить его конкретным содержанием, чтобы, как всегда, после встреч президентов и правительств, у нас была динамика в конкретике, чтобы народы Грузии и Беларуси не сказали, что мы только церемониально встречаемся», – сказал он, передает БелТА .

Глава государства надеется, что в первой половине 2018 года удастся подготовить визит.

"Вы всегда будьте уверены: Беларусь все, что может, сделает для Грузии, чтобы прекрасный, трудолюбивый грузинский народ всегда чувствовал себя хорошо и его благополучие росло", – сказал президент.