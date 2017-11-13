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Лукашенко планирует визит в Тбилиси
14.11.2017 13:20 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября на встрече с послом Грузии в Беларуси Давидом Котария сообщил о подготовке своего визита в Тбилиси. По его словам, визит должен быть ярким и полезным.
«Нам надо наполнить его конкретным содержанием, чтобы, как всегда, после встреч президентов и правительств, у нас была динамика в конкретике, чтобы народы Грузии и Беларуси не сказали, что мы только церемониально встречаемся», – сказал он, передает
Глава государства надеется, что в первой половине 2018 года удастся подготовить визит.
"Вы всегда будьте уверены: Беларусь все, что может, сделает для Грузии, чтобы прекрасный, трудолюбивый грузинский народ всегда чувствовал себя хорошо и его благополучие росло", – сказал президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября на встрече с послом Грузии в Беларуси Давидом Котария сообщил о подготовке своего визита в Тбилиси. По его словам,...
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