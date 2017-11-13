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18 февраля 2018 года в Беларуси пройдут выборы депутатов местных Советов

14.11.2017 13:45 — Разное | Ежедневник  
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18 февраля 2018 года в Беларуси пройдут выборы депутатов местных Советов

sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что выборы в местные Советы депутатов могут быть назначены на 18 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко сегодня во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной обсуждал вопросы проведения выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва. "Для меня главное – определиться с датой, финансированием и проектом указа, который должен быть подписан. Я думаю, что середина февраля, может, даже и 18-е, как мы это обсуждали, будет нормально. Все-таки февраль – более спокойный месяц", – сказал Александр Лукашенко. Касаясь финансирования выборов, президент подчеркнул необходимость бережливого расхода средств. По его мнению, сэкономить можно за счет грамотного подхода к организации участков. "Если это участок в школе, значит, надо сделать образцовый участок в школе. Если это участок в клубе, значит, сделать образцовый участок в клубе. Все-таки там же основная "кухня". Мы постараемся это сделать за счет того, что у нас, в принципе, все готово с тех выборов, чтобы ни урны не выбрасывали, ни кабинки – все это есть на месте", - отметил глава государства. Александр Лукашенко также акцентировал внимание на заработную плату членов комиссий. "Зарплата людей, связанных с выборами, – это святое", – заявил он. 

Глава государства подчеркнул, что власть создаст все условия для проведения выборов на достойном уровне. 
 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что выборы в местные Советы депутатов могут быть назначены на 18 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе...

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