Бреста мог начаться по вине пенсионерки" title="Машнов: пожар в высотке Бреста мог начаться по вине пенсионерки" class=""> Бреста мог начаться по вине пенсионерки" title="Машнов: пожар в высотке Бреста мог начаться по вине пенсионерки" class=""> /

Сообщение о пожаре на втором этаже девятиэтажного дома в Бресте на улице Суворова поступило в дежурную службу примерно в 20.10 вечера 13 ноября. О пожаре в квартире 70-летней женщины сообщила ее соседка . Уже через 3 минуты на место прибыли первые подразделения спасателей.

"К этому моменту лестничная площадка была затянута дымом. В опасной зоне оказалась не только хозяйка горевшей квартиры, но и ее соседи. В результате из трех квартир работниками МЧС были спасены шестеро жильцов: две женщины и четверо мужчин", — рассказал Машнов.

Женщину, чье жилище загорелось, госпитализировали в Брестскую городскую больницу скорой помощи. Предварительно у нее диагностировано отравление продуктами горения. Соседям помощь врачей, к счастью, не потребовалась. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, он возник из-за неосторожного обращения хозяйки с огнем.

Комментарий официального представителя Брестского областного УМЧС Сергея Машнова слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.