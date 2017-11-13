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Машнов: пожар в высотке Бреста мог начаться по вине пенсионерки
14.11.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Сообщение о пожаре на втором этаже девятиэтажного дома в Бресте на улице Суворова поступило в дежурную службу примерно в 20.10 вечера 13 ноября.
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"К этому моменту лестничная площадка была затянута дымом. В опасной зоне оказалась не только хозяйка горевшей квартиры, но и ее соседи. В результате из трех квартир работниками МЧС были спасены шестеро жильцов: две женщины и четверо мужчин", — рассказал Машнов.
Женщину, чье жилище загорелось, госпитализировали в Брестскую городскую больницу скорой помощи. Предварительно у нее диагностировано отравление продуктами горения. Соседям помощь врачей, к счастью, не потребовалась. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, он возник из-за неосторожного обращения хозяйки с огнем.
Комментарий официального представителя Брестского областного УМЧС Сергея Машнова слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Брестского областного УМЧС Сергей Машнов рассказал радио Sputnik Беларусь о подробностях пожара в многоквартирном доме в Бресте, во время...
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