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Машнов: пожар в высотке Бреста мог начаться по вине пенсионерки

14.11.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о пожаре на втором этаже девятиэтажного дома в Бресте на улице Суворова поступило в дежурную службу примерно в 20.10 вечера 13 ноября. О пожаре в квартире 70-летней женщины сообщила ее соседка. Уже через 3 минуты на место прибыли первые подразделения спасателей.

Машнов: пожар в высотке Бреста мог начаться по вине пенсионеркиГомеле" title="Пожар в жилом доме в Гомеле" class="">
© Фото: Гомельское ОУМЧС
Жуткий пожар в Гомеле: в огне погибли три человека

"К этому моменту лестничная площадка была затянута дымом. В опасной зоне оказалась не только хозяйка горевшей квартиры, но и ее соседи. В результате из трех квартир работниками МЧС были спасены шестеро жильцов: две женщины и четверо мужчин", — рассказал Машнов.

Женщину, чье жилище загорелось, госпитализировали в Брестскую городскую больницу скорой помощи. Предварительно у нее диагностировано отравление продуктами горения. Соседям помощь врачей, к счастью, не потребовалась. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, он возник из-за неосторожного обращения хозяйки с огнем.

Комментарий официального представителя Брестского областного УМЧС Сергея Машнова слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Официальный представитель Брестского областного УМЧС Сергей Машнов рассказал радио Sputnik Беларусь о подробностях пожара в многоквартирном доме в Бресте, во время...

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