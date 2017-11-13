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США не планируют выводить свои войска из Сирии

14.11.2017 14:21 — Разное | Ежедневник  
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США не планируют выводить свои войска из Сирии

США отказались уходить из Сирии до тех пор, пока не будет результатов женевского процесса по урегулированию в этой стране, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Как отметил глава Пентагона, в случае, если американские войска уйдут, ИГ ("Исламское государство") может снова появиться, а США должны будут "делать вид, что удивлены".

Власти Сирии настаивают на том, что присутствие США в Сирии "незаконно и неприемлемо", поскольку не было одобрено правительством страны. Как отметили в сирийском МИДе, США "следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу", сообщает sputnik.by

 
 
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США отказались уходить из Сирии до тех пор, пока не будет результатов женевского процесса по урегулированию в этой стране, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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