США не планируют выводить свои войска из Сирии





США отказались уходить из Сирии до тех пор, пока не будет результатов женевского процесса по урегулированию в этой стране, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Как отметил глава Пентагона, в случае, если американские войска уйдут, ИГ ("Исламское государство") может снова появиться, а США должны будут "делать вид, что удивлены".

Власти Сирии настаивают на том, что присутствие США в Сирии "незаконно и неприемлемо", поскольку не было одобрено правительством страны. Как отметили в сирийском МИДе, США "следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу", сообщает sputnik.by