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Лукашенко: визит в Грузию надо наполнить конкретным содержанием

14.11.2017 14:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе беседы с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Беларуси Давидом Котария во вторник 14 ноября Александр Лукашенко отметил хорошие перспективы сотрудничества двух стран и заочно поблагодарил президента и правительство страны за приглашение посетить Грузию.

"Мы договорились, чтобы визит был ярким и полезным. Нам надо наполнить его конкретным содержанием. Чтобы, как всегда после встреч президентов и правительств, у нас была динамика в конкретике, чтобы народы Грузии и Беларуси не сказали, что мы только церемониально встречаемся", — сказал Лукашенко.

Лукашенко: визит в Грузию надо наполнить конкретным содержанием
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко: у нас с Грузией нет вопросов, по которым мы бы спорили

По словам белорусского лидера, визит в Грузию может состояться в начале или первой половине будущего года по завершении подготовки.

"Не буду говорить о конкретном сотрудничестве — поставках товарных групп и товаров. Это все знают, начиная от посадки картофеля у президента — моего друга, который мне в сердцах сказал "Наверно, ваша картошка в Грузии не растет". Я говорю: "Наверно, вы просто не умеете картошку сажать, потому что это белорусский продукт, мы вас научим". Научили, получилось, и это очень хорошая подвижка", — рассказал Лукашенко.

Как отметил президент, сейчас семена картофеля поставляются в Грузию в еще больших количествах, чем ранее, для того Грузии приходилось меньше завозить со стороны.

"Все-таки у нас это второй хлеб, думаю, не последний будет и в Грузии", — отметил президент.

Лукашенко: Беларусь всегда придет на помощь Грузии >>

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На встрече с послом Грузии в Беларуси Давидом Котария президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о подготовке своего визита в Грузию в первой половине...

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