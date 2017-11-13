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Автовокзал "Восточный" в Минске станет выставочным центром

14.11.2017 14:52 — Разное | Ежедневник  
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Автовокзал "Восточный" в <a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минске</a> станет выставочным центром

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Автовокзал "Восточный" в Минске предлагается реконструировать под выставочный центр, сообщила замдиректора Минского городского территориального фонда государственного имущества Светлана Нагорнова.

По ее словам, комитет архитектуры и градостроительства прорабатывает подходы по реконструкции вокзала под городской выставочный центр. Пока же для минимизации затрат на содержание объекта предлагается сформировать перечень помещений и площадок для предоставления в краткосрочную аренду, передает БЕЛТА.

Построенный в 1983 году автовокзал "Восточный" в связи с уменьшением загрузки летом 2016 года прекратил принимать пассажиров, использовался только для межрейсового отстоя транспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Автовокзал "Восточный" в Минске предлагается реконструировать под выставочный центр, сообщила замдиректора Минского городского территориального фонда...

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