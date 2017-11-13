Видеофакт: что случилось с самолетом во время попадания в него молнии

Инцидент произошел во время полета рейса Королевских голландских авиалиний (KLM) из аэропорта Скипхол в Амстердаме в Лиму в ненастную погоду. Спустя некоторое время после отрыва от взлетно-посадочной полосы в Boeing 777-300 ударила молния.

Разряд ударил в фюзеляж и крыло лайнера. Однако самолет даже не изменил направление полета и продолжил подыматься в небо.

"Эти кадры отлично демонстрируют как самолеты противостоят молниям", — говорится в подписи к видео.

Сама авиакомпания пока не прокомментировала инцидент с молнией. По информации из открытых интернет-источников, в результате происшествия никто не пострадал.