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Видеофакт: что случилось с самолетом во время попадания в него молнии

14.11.2017 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел во время полета рейса Королевских голландских авиалиний (KLM) из аэропорта Скипхол в Амстердаме в Лиму в ненастную погоду. Спустя некоторое время после отрыва от взлетно-посадочной полосы в Boeing 777-300 ударила молния.

Видеофакт: что случилось с самолетом во время попадания в него молнии
© You Tube / TerritorioDigital2
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Разряд ударил в фюзеляж и крыло лайнера. Однако самолет даже не изменил направление полета и продолжил подыматься в небо.

"Эти кадры отлично демонстрируют как самолеты противостоят молниям", — говорится в подписи к видео.

Сама авиакомпания пока не прокомментировала инцидент с молнией. По информации из открытых интернет-источников, в результате происшествия никто не пострадал.

 
 
Ссылка на источник 46
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Молния ударила в самолет во время взлета в аэропорту Амстердама. Смотрите кадры происшествия, снятые очевидцем.

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