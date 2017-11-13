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На торгах 14 ноября доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел

14.11.2017 15:51 — Разное | Ежедневник  
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На торгах 14 ноября доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел

newsbel.by

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,04%. Доллар подорожал на Br0,0044 до Br1,9976 (13 ноября – Br1,9932 за 1 доллар). Евро стал дороже на Br0,0139 его курс составил Br2,3343 (13 ноября – Br2,3204 за 1 евро). Курс российского рубля снизился на Br0,0101 до Br3,3549 за 100 российских рублей (13 ноября - Br3,365 за 100 российских рублей).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

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