На торгах 14 ноября доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел

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Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,04%. Доллар подорожал на Br0,0044 до Br1,9976 (13 ноября – Br1,9932 за 1 доллар). Евро стал дороже на Br0,0139 его курс составил Br2,3343 (13 ноября – Br2,3204 за 1 евро). Курс российского рубля снизился на Br0,0101 до Br3,3549 за 100 российских рублей (13 ноября - Br3,365 за 100 российских рублей).