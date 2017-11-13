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Сборная Италии не сыграет на ЧМ по футболу

14.11.2017 16:23 — Разное | Ежедневник  
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Сборная Италии не сыграет на ЧМ по футболу

vz.ru

Сборная Италии не сумела пробиться в финальную стадию футбольного чемпионата мира, уступив команде Швеции. В последний раз такое случилось с итальянцами 60 лет назад, когда финал ЧМ принимала Швеция.

В нынешнем отборочном цикле мирового первенства футболисты Италии заняли второе место в группе G вслед за Испанией, поэтому им пришлось играть стыковые поединки со шведами. В первом из них 10 ноября в Стокгольме скандинавы одолели грозных соперников со счетом 1:0 благодаря голу Якоба Юханссона. В ответной встрече 13 ноября в Милане итальянцы имели большое преимущество, но их атакам не хватало остроты, а если опасные моменты и возникали, то голкипер и защитники гостей успешно ликвидировали их. Итог встречи – 0:0. И теперь в 2018 году итальянцы не едут на турнир в Россию.

 Сборная Швеции, которая была соперником белорусов в квалификационной группе А, не играла среди сильнейших команд планеты с 2006 года, пропустив два предыдущих мировых чемпионата, сообщает belta.by.

 
 
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Сборная Италии не сумела пробиться в финальную стадию футбольного чемпионата мира, уступив команде Швеции. В последний раз такое случилось с итальянцами 60 лет...

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