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Дмитриев: почивать на лаврах "грандам" уже не позволено
14.11.2017 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет оказалась за бортом Чемпионата мира-2018, который в 2018 году пройдет в России.
© Sputnik/
То, что случилось с Италией, раньше случилось и со сборной Нидерландов, которая задавала тон в мировом футболе, но сейчас пропускает уже два турнира подряд, отметил в беседе на
"Во-первых, смена тренера даром не прошла. Антонио Конте, который готовил сборную к финалу европейского первенства, сделал действительно крепкую команду, и получилось так, что нынешний тренер не смог найти нити игры и не смог найти взаимопонимание между "звездами". И кончился фарт в нужный момент", — отметил Дмитриев.
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
В то же время, по словам собеседника, главная причина непопадания Италии на Чемпионат мира-2018 заключается в том, что в команде не обеспечена преемственность поколений. Кроме того, нынешняя система розыгрыша ЧМ предусматривает то, что в Европе самый жесткий отбор, и не все сильные сборные могут его пройти.
"Почивать на лаврах "грандам" уже не позволено. И такие вылеты будут происходить и дальше, в этой случайности есть своя закономерность", — резюмировал обозреватель.
Комментарий спортивного обозревателя Sputnik, болельщика с 40-летним стажем Олега Дмитриева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Главные причины того, что сборная Италии впервые за 60 лет не попала на Чемпионат мира по футболу, это смена тренера, непонимание между "звездами" и отсутствие...
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