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В Беларуси утверждено положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности

14.11.2017 16:46 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси утверждено положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси № 841 от 10 ноября 2017 года.

Белорусское правительство утвердило положение о функционировании республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Данный документ обуславливает внедрение в Беларуси единой системы видеомониторинга: все системы видеонаблюдения, установленные в местах массового скопления людей и в зданиях, будут объединены в единую сеть.

Система мониторинга объединит те системы, наблюдение в которых является обязательным (места массового скопления людей, госорганы, другие объекты). Функционирование системы мониторинга будет осуществляться путем подключения системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов к системе мониторинга. Информация будет поступать на специальную платформу, а уполномоченные органы (МВД, КГБ, Служба безопасности президента, МЧС, Госпогранкомитет и другие) смогут получать все необходимые сведения из одной системы, сообщает telegraf.by.

 
 
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Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси № 841 от 10 ноября 2017 года.

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