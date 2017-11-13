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ГАИ о смертельной аварии под Мозырем: от удара BMW подбросило в воздух
14.11.2017 16:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло около восьми утра 14 ноября в районе деревни Митьки на трассе Мозырь — Наровля. 39-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по направлению к Мозырьскому НПЗ, пытался обогнать колонну транспорта, которая пропускала сельхозтехнику.
"Водитель BMW выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака "обгон запрещен" и совершил столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 1959-го года рождения.
От сильного лобового удара BMW подбросило в воздух, и машина упала на пешеходную часть дорожного мостика на участке трассы в районе аварии. По словам очевидцев, автомобиль ехал с превышением допустимой скорости на мокрой дороге.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают представители Следственного комитета и ГАИ.
Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анны Ковалевой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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