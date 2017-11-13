ГАИ о смертельной аварии под Мозырем: от удара BMW подбросило в воздух

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло около восьми утра 14 ноября в районе деревни Митьки на трассе Мозырь — Наровля. 39-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по направлению к Мозырьскому НПЗ, пытался обогнать колонну транспорта, которая пропускала сельхозтехнику.

"Водитель BMW выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака "обгон запрещен" и совершил столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 1959-го года рождения. В результате ДТП водитель Renault погиб на месте, водитель BMW скончался в карете скорой медицинской помощи ", — рассказала Ковалева.

От сильного лобового удара BMW подбросило в воздух, и машина упала на пешеходную часть дорожного мостика на участке трассы в районе аварии. По словам очевидцев, автомобиль ехал с превышением допустимой скорости на мокрой дороге.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают представители Следственного комитета и ГАИ.

Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анны Ковалевой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.