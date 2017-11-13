ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ о смертельной аварии под Мозырем: от удара BMW подбросило в воздух

14.11.2017 16:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло около восьми утра 14 ноября в районе деревни Митьки на трассе Мозырь — Наровля.  39-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по направлению к Мозырьскому НПЗ, пытался обогнать колонну транспорта, которая пропускала сельхозтехнику.

ГАИ о смертельной аварии под Мозырем: от удара BMW подбросило в воздух
© Facebook / Фредерик Зацепин
Видеофакт: фура лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом на трассе М3

"Водитель BMW выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака "обгон запрещен" и совершил столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 1959-го года рождения. В результате ДТП водитель Renault погиб на месте, водитель BMW скончался в карете скорой медицинской помощи", — рассказала Ковалева.

От сильного лобового удара BMW подбросило в воздух, и машина упала на пешеходную часть дорожного мостика на участке трассы в районе аварии. По словам очевидцев, автомобиль ехал с превышением допустимой скорости на мокрой дороге.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают представители Следственного комитета и ГАИ.

Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анны Ковалевой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности лобового столкновения двух автомобилей под Мозырем, в котором погибли оба водителя, на радио Sputnik Беларусь рассказала старший инспектор отделения по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитриев: почивать на лаврах "грандам" уже не позволено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика