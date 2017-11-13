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Убийство с особой жестокостью расследуется в Витебске

14.11.2017 17:04 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело заведено в Витебске по признакам убийства, совершенного с особой жестокостью.

Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета Беларуси.

Тело 59-летнего жителя Витебска с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 ноября в его квартире.

Следователи предположили, что орудием преступления была табуретка, окровавленные части которой были найдены на месте преступления.

Согласно предварительного заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате множественных повреждений головы, туловища, конечностей.

Сотрудниками органов внутренних дел оперативно установлены и задержаны по подозрению в совершении преступления четверо неработающих жителей областного центра из числа знакомых потерпевшего. С тремя задержанными женщинами и мужчиной работают следователи. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Уголовное дело заведено в Витебске по признакам убийства, совершенного с особой жестокостью.

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