Убийство с особой жестокостью расследуется в Витебске

Уголовное дело заведено в Витебске по признакам убийства, совершенного с особой жестокостью.

Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета Беларуси.

Тело 59-летнего жителя Витебска с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 ноября в его квартире.

Следователи предположили, что орудием преступления была табуретка, окровавленные части которой были найдены на месте преступления.

Согласно предварительного заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате множественных повреждений головы, туловища, конечностей.

Сотрудниками органов внутренних дел оперативно установлены и задержаны по подозрению в совершении преступления четверо неработающих жителей областного центра из числа знакомых потерпевшего. С тремя задержанными женщинами и мужчиной работают следователи.