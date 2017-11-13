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Убийство с особой жестокостью расследуется в Витебске
Уголовное дело заведено в Витебске по признакам убийства, совершенного с особой жестокостью.
Об этом
Тело 59-летнего жителя Витебска с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 ноября в его квартире.
Следователи предположили, что орудием преступления была табуретка, окровавленные части которой были найдены на месте преступления.
Согласно предварительного заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате множественных повреждений головы, туловища, конечностей.
Сотрудниками органов внутренних дел оперативно установлены и задержаны по подозрению в совершении преступления четверо неработающих жителей областного центра из числа знакомых потерпевшего. С тремя задержанными женщинами и мужчиной работают следователи.
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Уголовное дело заведено в Витебске по признакам убийства, совершенного с особой жестокостью.
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