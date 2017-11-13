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СК о жестоком убийстве в Витебске: задержаны четверо подозреваемых
14.11.2017 17:10 — Разное | Sputnik Беларусь
В понедельник 13 ноября в 10 часов 20 минут в своей квартире по месту жительства в Витебске было обнаружено
"В ходе осмотра квартиры зафиксированы множественные следы, которые обнаружены на месте преступления, изъяты фрагменты предполагаемого орудия преступления, по которым назначены экспертные исследования. Согласно предварительного заключения судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате множественных повреждений головы, туловища, конечностей", — сообщила Сахарова.
Ход расследования по делу взял на личный контроль начальник УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин, который вместе с сотрудниками выбыл на место происшествия. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь — убийство, совершенное с особой жестокостью.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками органов внутренних дел были оперативно установлены и
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Подробности расследования уголовного дела об убийстве с особой жестокостью жителя Витебска, радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по...
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