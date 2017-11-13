СК о жестоком убийстве в Витебске: задержаны четверо подозреваемых

В понедельник 13 ноября в 10 часов 20 минут в своей квартире по месту жительства в Витебске было обнаружено тело 59-летнего хозяина жилья с признаками насильственной смерти . На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, эксперты и сотрудники органов внутренних дел.

"В ходе осмотра квартиры зафиксированы множественные следы, которые обнаружены на месте преступления, изъяты фрагменты предполагаемого орудия преступления, по которым назначены экспертные исследования. Согласно предварительного заключения судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате множественных повреждений головы, туловища, конечностей", — сообщила Сахарова.

Ход расследования по делу взял на личный контроль начальник УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин, который вместе с сотрудниками выбыл на место происшествия. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь — убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками органов внутренних дел были оперативно установлены и задержаны четверо неработающих жителей областного центра из числа знакомых потерпевшего: трое мужчин и женщина . С ними работают следователи. Проводятся иные следственные действия, для установления доказательной базы.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.