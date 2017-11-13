Кто такие люди хаоса и что им важно знать о себе

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На свете живут такие люди. Они достигают впечатляющих результатов в работе, получают высокие оценки своего профессионализма и при этом ощущают себя шарлатанами и фриками.

Они думают, что с ними что-то не так, потому что всевозможные теории управления проектами и системы тайм-менеджмента им подходят, как лапти рыцарю.

Глушат потребности хаотиков упорядоченные структуры, линейные системы, иерархии, пошаговые сценарии, набор фиксированных вариантов, инструкции, установленные формы.

И люди хаоса, считающие себя фриками в таких системах, начинают искать причины и выходы из создавшейся ситуации. Перелопатив кучу информации, они обнаруживают идеи тайм-менеджмента/планирования для иррационалов и творческих людей. Суть этих теорий сводится к следующему: надо взять все деятельности, все задачи, которые стоят перед вами, и делать их параллельно, постоянно переключаясь с одной на другую, награждая себя. Таймер, например, завести — 10 минут занимаемся одним, 10 другим и т.д. Хаотики выдыхают, урауранаконецто! Они записываются на марафоны по системе флайледи, организуют работу на работе так, как написано в умных книгах. И вроде бы получается! Это доказывает, что они вовсе не уроды!

Обычно после Эры тайм-менеджмента для иррационалов к хаотику с сочувствующей мордой приходит северная лиса. От систем творческого планирования по мере овладения хитростями упорядочивания хаоса у него начинается жуткий токсикоз. Почему? Потому что «Повторяющийся хаос становится порядком» © Вильгельм Швебель. Но хаотики, как правило, причины не понимают. Оттого диагностируют у себя уродство хроническое неизлечимое, решают, что пришла пора обратиться к специалисту-мозгоправу, сдать анализы, найти способ взять себя в руки, пусть даже с помощью лекарств.

«Хаосом мы называем порядок, который нам непонятен»

Генри Миллер

Что важно знать о себе людям хаоса?

Идеальная сфера приложения сил, умений и способностей для них, как это ни странно, хаос-инженерия. Это проектирование непроектируемого, живых процессов, в режиме импровизации, с непрогнозируемыми эффектами. Создание нелинейных структур, динамических шаблонов, мультивариантных сценариев.

Их успешные хаос-стратегии — реагирование и импровизация, реагирование и импровизация. Плюс отсутствие четкого образа цели и структурированной схемы ее достижения. Чтобы хаотик не создавал сам себе «горячих точек», в стоящей перед ним задаче изначально должна быть широкая область нестабильности, неизвестного. Хаотик сам не должен понимать, как он это сделает — у него на старте не должно быть очевидных инструментов для гарантированного результата.

Поэтому когда люди хаоса решают создать собственные проекты (авторскую программу, книгу, сайт, блог), то самой большой ошибкой является выбор для этого не своих стратегий. Им советуют: нужно подойти рационально, сформулировать и оцифровать цель, составить план, продумать этапы. Если хаотик начинает следовать этим советам — все, приехали, спасибо и искренний аминь, никакого проекта не будет. Потому что там, где появляется структура, хаос исчезает и пропадает жизненная среда хаотиков. Чем детальней проектируется мероприятие/программа на старте, чем четче определена воображаемая структура будущего проекта, тем проворней воплощение задуманного стремится к нулю. Да, именно так, корреляция обратная. Даже легкий эскиз будущего проекта для хаотика — жесткий скрипт.

Как определить людей хаоса? Есть несколько хаос-маркеров.

Кто в цари последний? Никого? Так я — первый?

Хаотики с энтузиазмом будут работать либо «на целине», в направлениях, где до них не ступала нога человека: новые проекты, новые фронты, участки. Либо «на выжженой земле», в направлениях, где все рухнуло, развалилось и нужно поднять процесс с нуля. Для того, чтобы включиться, им нужен нулевой километр.

Если они приходят на работу, где нет такого нулевого километра, на налаженный процесс, то затевают проекты, параллельные основным задачам, и пытаются на эти проекты «натянуть одеяло», сделать именно их ключевыми и перевести в статус основных. Им это нередко удается.

Незаменимых людей нет, есть незабываемые

На прежних местах работы бывшие коллеги отмечают, что с уходом хаотика «пропала та атмосфера», «теперь уже не то». Хаотики — мастера нематериального, они создают среду, фон, атмосферу. На эти компетенции нет сертификации, их не указывают в резюме и обычно сами хаотики считают это неосновным своим преимуществом, «побочным эффектом». Непростительная ошибка.

Общий уровень ерундированности

Хаотики учатся беспорядочно: получив диплом бизнес-аналитика, следом идут учиться на преподавателя правополушарного рисования, потом на отельера. Причем всегда инициируют учебу по направлению, не связанному непосредственно с той сферой, в которой они работают на тот момент.

Если смотреть «Титаник» наоборот, то это фильм о корабле, который спасает людей

Если смотреть жизненный путь хаотика наоборот, то оказывается, что вся нелогичная сложная траектория работ и учеб — очень даже стройная история, где каждый пазл важен. И конечно, тут нельзя не вспомнить знаменитую речь Джобса, она об этом:

«Я бросил Reed College после первых 6 месяцев обучения, но оставался там в качестве „гостя“ еще около 18 месяцев, пока наконец не ушел. Так как я отчислился и не брал обычных уроков, я записался на уроки по каллиграфии. Я узнал о serif и sans serif, о разных отступах между комбинациями букв, о том, что делает прекрасную типографику прекрасной. Она была красивой, историчной, мастерски утонченной до такой степени, что наука этого не смогла бы понять.

Ничто из этого не казалось полезным для моей жизни. Но десять лет спустя, когда мы разрабатывали первый Макинтош, все это пригодилось. И Мак стал первым компьютером с красивой типографикой. Если бы я не записался на тот курс в колледже, у Мака никогда бы не было несколько гарнитур и пропорциональных шрифтов. Ну а так как Windows просто сдули это с Мака, скорее всего, у персональных компьютеров вообще бы их не было. Если бы я не отчислился, я бы никогда не записался на тот курс каллиграфии, и у компьютеров не было бы такой изумительной типографики, как сейчас.

Конечно, нельзя было соединить все точки воедино тогда, когда я был в колледже. Но через десять лет все стало очень, очень ясно.

Еще раз: вы не можете соединить точки, смотря вперед; вы можете соединить их, только оглядываясь в прошлое. Поэтому вам придется довериться тем точкам, которые вы как-нибудь свяжете в будущем. Вам придется на что-то положиться: на свой характер, судьбу, жизнь, карму — что угодно. Такой подход никогда не подводил меня, и он изменил мою жизнь».

«Хаос это тоже структура. Представим себе, что в каждой клетке шахматной доски стоит маленький человек. У каждого человека есть задание — за максимально короткий срок побывать в каждой клетке. Человечки неотличимы друг от друга. Движения человечков стороннему наблюдателю будут казаться хаотическими, так как каждый из них будет самостоятельно выбирать маршрут движения. Если же каждому участнику перестроений предложить заранее продуманный маршрут посещения всех клеток, и они начнут двигаться каждый по своему алгоритму, то стороннему наблюдателю это очень упорядоченное движение все равно будет казаться хаотическим в силу невозможности отследить 64 траектории одновременно. хаос — это непостигаемое для ума количество информации. Порядок — умопостигаемое, ограниченное количество информации. В хаосе содержится информации больше, чем в порядке».

В. Попов, «Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы»

Мнения о хаосе

«Легче стало, а то я опять начала думать, что я как-то не так работаю и живу.

Вот кстати, например, у меня вчера в квартире случился пожар, а где-то очень глубоко внутри порадовалась возможности разрулить хаос, т. е. вот просто устроить генеральную весеннюю уборку — это фуу и бее, а сейчас — это целое приключение»

«Я всю жизнь думала, что со мной что-то не так. И только в последнее время махнула на себя рукой и приняла как данность тот факт, что я все делаю в последний момент. И в этом режиме МЧС голова работает гораздо лучше и продуктивнее»

«Да, применительно к профессии, это вообще интересно (я математик-прикладник, программист). При том, что обычно всегда есть четкие планы и сроки выполнения, отчеты по ходу выполнения проекта, я нормально могу работать только в условиях „надо вчера“. А отчеты о проделанной работе вводят меня в ступор. Грамотно и хорошо их написать могу только в последние пять минут, когда уже „хвост горит“»

«Была у меня одна работа, по сути работа мечта — корреспондент на ТВ и в газете и можно было кучу всего суперского сделать (газету вот вообще с нуля начинали). Так я сбежала оттуда с неврозом через полгода, потому что управленцы требовали планы, присутствие на бесполезных планерках, отчеты, потом вообще решили усилить за мной контроль и потребовали вести отчетность поминутно, что я делала весь день. А до этого мы с другой адекватной командой с нуля за три месяца сделали глянцевый журнал в уникальном формате, с кучей новых подходов к статьям и съемкам»

«Сколько раз уговаривала себя есть слона по кусочкам. Сколько перечитала про тайм-менеджмент. Из совсем недавнего — прочитала, что нужно каждые пятнадцать минут менять деятельность. Вот пока не планирую следующие пятнадцать минут, все отлично. Как только решила упорядочить, так все провалилось. Это я к чему. Только недавно вспоминала достижения и лучшие моменты жизни... и вот поняла, что когда тысяча дел одновременно. Когда сдать еще вчера надо было. Когда работаешь ночь напролет. Когда без списков и планов делаешь, как взбредет в голову. А то, что хаос мне привычнее, поняла еще в детстве. Папа-любитель порядка и системы — в очередной раз борясь с моим взрывом в шкафу, пообещал, что если я быстро найду три вещи, которые он назовет, то убираться не нужно. И называет. Я не то, что нахожу, я ему сначала абсолютно точно называю место, где вещь лежит. Он тогда ничего не сказал, ушел задумчивый. А я стояла и разглядывала вываливающиеся из шкафа тысячи предметов и в тот момент поняла, что это мой порядок».

Практикум

В заключение две маленькие игропрактики для тех, кто живет по законам хаоса.

1. Чтоб не рваться на красные знамена, не создавать себе авралы и пожары, хаотикам (и не только им) важно понимать и определять свои естественные форматы, процессы, трансформировать пространства, проекты под себя сознательно, конструктивно.

Как понять, определить и сконструировать под себя?

Нужна статистика. Вспомните 4-5 самых удачных ваших проектов из разных областей: работа, хобби, путешествия и пр. Таких проектов, о которых вам хочется рассказывать, поделиться впечатлениями, где все складывалось «как-то само» — легко, без прописанного плана и напряженных усилий с вашей стороны, но вы этими проектами гордитесь. О таких событиях говорят «это было невероятно».

Найдите общие внутренние и внешние обстоятельства, которые присутствовали во всех этих ситуациях, предшествовали им и сопровождали их. Вычислите персональный хаос-код, свой алгоритм, можете назвать это «Мои правила успешного проекта».

Допустим, при анализе прошлых достижений оказалось, что в ваших самых удачных проектах общие правила таковы:

кратковременность, флеш-формат,

взаимозаменяемость/необязательность этапов, возможность импровизации,

новый способ действия с негарантируемым результатом.

Об этом хорошо сказал Терри наш Пратчетт: «Дорога рано или поздно куда-нибудь да выведет. Этот вымысел географов сгубил не одну жизнь. Дороги вовсе не обязаны куда-либо выводить, им вполне хватает где-нибудь начаться, а дальше как все сложится».

Это значит, что если вам предложат очень выгодный долгосрочный контракт с четким графиком и детально прописанным конечным результатом, то это формат, в котором вам придется туго. Как видите, он не вписывается в ваши правила. И это значит, что через какое-то время из-за этого проекта вы будете ходить с нецензурным выражением лица. «Говорю как краевед». Если вы понимаете свой алгоритм, запускающий в вас состояние потока, при котором вам все удается легко, то вы можете управлять какой-то частью предстоящих событий, настраивать их под себя, договариваться об условиях на берегу, применяя собственную формулу для того, чтобы эти события вас не опустошали. Поддерживайте себя.

2. Посмотрите на свою хаотичность не как на фрик-фактор, досадную особенность, аномалию, которую следует искоренять. Разгадайте, какая способность за ней прячется. Как эта ваша «аномалия» выглядит в других ситуациях, когда за это же проявление вас хвалят и отмечают с положительной стороны? Переведите ее на «нейтралку».

И тогда «нетерпеливость, неусидчивость» может у вас трансформироваться в «увлеченность, легкость на подъем», «неумение концентрироваться» в «легкую переключаемость, способность решать несколько задач одновременно», а «разбросанность» в «открытость новому, готовность развиваться, изменяться».

Валентина Габышева, "Жить интересно"