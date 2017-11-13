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Продэкспо-2017: "Оно" как торт, колбасная "Фрида" и конопляное масло
14.11.2017 17:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Ароматы еды, пробуждающие аппетит, группы заинтересованных потребителей, лавирующих между стендами в поисках очередной дегустации, ростовые куклы в виде продуктов, красивые девушки-промоутеры и серьезные деловые мужчины — именно так вкратце можно описать открытие выставки "Продэкспо-2017".
В этом году в выставке участвуют представители продовольственного рынка из 15 стран мира. На стендах представлены лучшие образцы производимой ими продукции: от колбас, йогуртов и замороженных белорусских креветок до шикарных тортов, которые можно принять за произведения искусства.
На многих стендах проходят дегустации, поэтому на еду можно не только посмотреть, но и оценить ее на вкус.
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С 14 по 17 ноября белорусские и иностранные производители продуктов питания будут радовать кулинарными изысками посетителей международной выставки-ярмарки...
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