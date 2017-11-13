Ароматы еды, пробуждающие аппетит, группы заинтересованных потребителей, лавирующих между стендами в поисках очередной дегустации, ростовые куклы в виде продуктов, красивые девушки-промоутеры и серьезные деловые мужчины — именно так вкратце можно описать открытие выставки "Продэкспо-2017".

В этом году в выставке участвуют представители продовольственного рынка из 15 стран мира. На стендах представлены лучшие образцы производимой ими продукции: от колбас, йогуртов и замороженных белорусских креветок до шикарных тортов, которые можно принять за произведения искусства.

На многих стендах проходят дегустации, поэтому на еду можно не только посмотреть, но и оценить ее на вкус.