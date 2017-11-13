Вызов на 3000 BYN. В Беларуси стартовала инициатива по повышению иммунитета

В Беларуси 13 ноября стартует социальная инициатива Imuno+Challenge по повышению иммунитета среди населения.

Каждый желающий сможет принять вызов от известных людей, укрепить свой организм и выиграть фитнес-браслет. Самый креативный участник ЗОЖ-челленджа получит 3 тыс. рублей на зимнее путешествие, рассказал организатор проекта – производитель напитков Exponenta.

Социальный проект призван помочь белорусам повысить иммунитет в разгар сезона простуд. В течение пяти недель известные музыканты, спортсмены и шоумены будут объявлять в соцсетях полезные и веселые челленджи. Все они будут направлены на укрепление организма и поднятие физического тонуса, что особенно важно осенью и зимой.

В частности, солисты группы DaVinci Денис Дудинский и Екатерина Раецкая попросят повторить за ними комплекс упражнений «планка» и «парный велосипед». После этого вызов белорусам бросят многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков, певец Тео и другие участники.

Принять участие в проекте можно бесплатно. Для этого надо повторить упражнение, после чего разместить фотографию или видео в соцсетях exponenta.health с хештегом #imunochallenge. Каждую неделю можно будет получить в подарок фитнес-браслеты. В финале ЗОЖ-челленджа выберут самого креативного участника, которому достанется 3 тыс. рублей на зимнее путешествие.

«Слабый иммунитет стал одной из самых актуальных проблем для белорусов. В качестве основных причин – отсутствие сбалансированного питания из-за переизбытка легких углеводов и низкая двигательная активность. Многие не знают, что и как сделать, чтобы чувствовать себя лучше, – объяснили идею ЗОЖ-челленджа в Exponenta. – Социальный проект Imuno+ Challenge призван стимулировать людей в игровой форме укрепить свой иммунитет и при этом ретранслировать проверенный опыт заботы о своем здоровье».

Для повышения иммунитета эксперты советуют также пересмотреть рацион питания. Прежде всего, следует больше потреблять белка, которого много в мясе, птице, морепродуктах, рыбе и таких молочных продуктах, как Exponenta Imuno+. При этом стоит снизить концентрацию жиров и углеводов, которые в изобилии представлены в полуфабрикатах, сладостях и фастфуде.

«Белок играет важную роль в формировании иммунитета, так как антитела, которые борются с патогенными микроорганизмами, – это как раз вещества белковой природы, – отметила сертифицированный диетолог Ольга Авчинникова. – И естественно, когда белка недостаточно, организм хуже вырабатывает антитела и хуже справляется с болезнями. Средняя норма белка в день для взрослого человека составляет 1-1,5 г на 1 кг веса. Особенно эффективен сывороточный белок, которого много в Exponenta Imuno+ и некоторых других молочных продуктах».

Социальный проект также откроет доступ к полезным советам и лайфхакам от экспертов в сфере иммунитета и здорового образа жизни. С их помощью белорусы смогут лучше подготовить свой организм к зиме, сделать его сильнее и менее восприимчивым к вирусам, микробам и прочим внешним факторам.