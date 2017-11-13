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Неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим во французской Ницце
14.11.2017 17:47 — Разное | Ежедневник
Неизвестный обстрелял дробью прохожих возле порта во французской Ницце, сообщают информагентства со ссылкой на газету Nice Matin.
В настоящее время район оцеплен полицией. Патрули курсируют по улице Фодере и бульвару имени Леха Валенсы в поисках стрелка. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает
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Неизвестный обстрелял дробью прохожих возле порта во французской Ницце, сообщают информагентства со ссылкой на газету Nice Matin.
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