Скромницы в тренде. «Голая» мода сходит на нет

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Голые ноги, пупки и глубокие декольте теперь можно считать пережитком прошлого.

Женщины больше не хотят прилюдно раздеваться, чтобы привлечь внимание мужчин. Феминистки победили, и на ведущих мировых подиумах появились платья в пол, свитера с высоким горлом и брючные костюмы. Теперь икона стиля не Ким Кардашьян, а Кейт Миддлтон. «Газета.Ru» рассказывает, почему в новом сезоне господствует скромность.

Когда-то мини-юбка была одним из феминистских лозунгов: раз я независимая женщина, значит могу позволить себе выглядеть так, как мне хочется. Теперь свою свободу и право на уважение женщины как личности барышни демонстрируют через длинный подол и строгие блузки. И это вполне логично.

Образованной и привлекательной женщине не нужно прилюдно оголяться, чтобы на нее обратили внимание, ведь в современном мире ее ценят за интеллект, душевные качества и чувство юмора, а длинные ноги и упругие ягодицы становятся лишь приятным дополнением.

Тренд на скромность отражает еще одно настроение в обществе — желание женщин ощущать себя в безопасности. Когда десятки СМИ наперебой публикуют материалы, рассказывающие о постоянных домогательствах даже на рабочем месте, женщина всерьез задумывается, а не пересмотреть ли ей свой гардероб? Кроп-топы, колготки в сетку и глубокие декольте, которые были на пике популярности несколько последних сезонов подряд, теперь стали уместны только в спальне.

Смена кумиров

Еще несколько лет назад стиль сестер Кардашьян, Майли Сайрус, Джиджи и Беллы Хадид казался настолько интересным, смелым и новым, что каждая модница старалась позаимствовать хотя бы частичку их образов. Так на улицах стали появляться девушки, которые без стеснения ходили в майках, полностью оголяющих живот, надевали мини-платья и шорты с ботфортами и разбавляли лук колготками в черную сетку — как раз теми, которые мы привыкли видеть на актрисах, играющих в кино женщин легкого поведения.

Прилюдно раздеваться стало настолько популярным, что в моду вошли вещи из категории нижнего белья: топы из шелка с глубоким декольте, укороченные кроп-топы (аналог консервативной модели бюстгальтера), бельевые платья с кружевом, внешне напоминающие ночную сорочку. В результате новые модницы уничтожили те самые составляющие женского образа, способные вызывать у мужчин фантазии и желание узнать, что же скрывается под элегантным платьем. Взамен они предложили женщинам самим сдать все пароли и явки, и те послушались.

Так из-под блуз стал аккуратно выглядывать кружевной бюстгалтер (производители нижнего белья активно культивировали такой вариант носки изделия), а полностью оценить ноги можно было благодаря разрезу на юбке, едва не доходящему до трусов.

Но тренды в фэшн-индустрии цикличны: если сначала в моде обнаженные тела, на смену им обязательна должна прийти полная противоположность — скромность. Теперь иконами стиля стали Кейт Миддлтон и Виктория Бекхэм — женщины, которым удается выглядеть красиво и при этом прилично. В новом сезоне господствует скромность. Дома моды с мировым именем тенденцию активно поддерживают.

На минувшей неделе моды в Париже один из самых популярных брендов последних сезонов Balenciaga неожиданно предложил женщинам скромные вещи. На подиуме были длинные платья, юбки чуть ниже колен, многослойные свитера, прикрывающие не только плечи, но и ягодицы, и скромные блузы. Hermes сезона весна-лето 2018 — это брюки от бедра, сарафаны, которые надевают с водолазкой, и платья, едва оголяющие лодыжку. Max Mara и вовсе предложила женщинам «застегнуться на все пуговицы» и отдать предпочтение строгим деловым костюмам, миди-платьям и блузам без вырезов.

По словам главного редактора Harper's Bazaar Джастин Пикарди, тенденция на скромность прослеживается как на подиумах, так и в офисах. «Я все чаще замечаю на женщинах платья с длинными рукавами, и в них действительно есть какая-то грациозность. А на подиумах представлено много вещей, прикрывающих колени», — сказала она в интервью The Guardian.

Не отстает от люксовых брендов и масс-маркет. Сейчас в магазинах можно найти десятки вариантов длинных шерстяных юбок, свитеров с высоким горлом, брюк с завышенной талией и платьев, уместных как для деловых встреч, так и для посещения выставок.

Инструмент примирения

Интересно, что тенденция на переход к скромной одежде стала наблюдаться в тот же момент, когда исламская мода заявила о себе как о серьезной составляющей фэшн-индустрии. Некоторые аналитики связывают моду на скромность с попыткой добиться добиться гармонии в мультикультурном обществе. По словам профессора в области культуры Лондонского колледжа моды Рейны Льюис, связь действительно существует — на подиумах все чаще появляются длинные рукава и подол, тогда как от вырезов дизайнеры стараются отходить. Солидарна с ней и обозревателя Business of Fashion Александра Шульман. По ее мнению, новое направление в моде дает женщинам возможность надевать короткие платья поверх брюк, а не использовать его как самодостаточное изделие.