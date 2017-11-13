Объединенная армия Евросоюза – область мифологии

В Брюсселе 23 члена Евросоюза подписали документ о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере (Permanent Structured Cooperation on security and defence, PESCO). Франция и Германия инициировали этот проект якобы для более эффективной мобилизации вооруженных сил ЕС, без отказа от НАТО.



© REUTERS/ Emmanuel Dunand Единая система безопасности ЕС: чего опасаются Польша и Беларусь

Предусмотренный Лиссабонским соглашением о ЕС механизм постоянного структурированного сотрудничества позволяет странам-членам добровольно и совместно развивать оборонные возможности, создавать силы быстрого реагирования или осуществлять совместные оружейные закупки. На саммите Евросоюза в июне утвержден план развития PESCO (50 различных проектов за счет единого фонда), и все же не следует преувеличивать значение этого "исторического шага". Эффективность PESCO неочевидна, а судьба нового союза решена не окончательно. Ирландия, Португалия и Мальта до сих пор раздумывают об участии. Великобритания и Дания отказались. Инициатива слишком неоднозначна.

Сторонники PESCO объясняют нерациональное дублирование оборонной кооперации в Европе усилением напряженности и проявлением самостоятельности, то есть независимости от НАТО. При этом Североатлантический альянс не считает PESCO конкурирующей структурой, и правильно делает. Самостоятельность стоит больших денег. Заметим, в НАТО входят 22 члена ЕС, но более 72% расходов военного блока принадлежит США, и лишь четыре европейские страны тратят на оборону нормативные 2% ВВП.

Связаны одной цепью

Структура органов военного управления альянса пересматривается для надежного сдерживания (обороны) на территории НАТО и проецирования стабильности за ее пределами, то есть Брюссель и Вашингтон намерены и впредь проецировать силу за пределами своих (союзных) границ. Лишняя организация не прибавит Европе ресурсов.

Соединенные Штаты официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в "Европейскую инициативу сдерживания" (разумеется, Российской Федерации). В бюджете Пентагона на 2017 года на эту инициативу предусмотрено 3,4 млрд долларов. Еще 900 миллионов долларов будет направлено по линии других ведомств. Совокупный военный бюджет стран НАТО в 2017 году увеличен на 26 млрд долларов и составил 918 миллиардов долларов.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Лукашенко: соприкасаемся лоб в лоб с активизацией НАТО

Вне PESCO 11 стран НАТО и Финляндия договорились совместно закупать высокоточные управляемые боеприпасы. Североатлантический альянс и без "конкурентов" вполне успешно готовит ЕС к российскому вторжению, призывает европейские страны обновить инфраструктуру для быстрого развертывания войск. На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова призвал европейцев адаптировать дороги и мосты для переброски танков и тяжелой военной техники.

Закономерно возникает вопрос: если при таком солидном финансировании логистика и механизмы развертывания войск на Европейском театре военных действий (ТВД) за 68 лет столь запущены Североатлантическим альянсом, что или кто гарантирует эффективность нового, во многом экспериментального союза?

Представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини уверяет, что укрепление обороны в рамках ЕС — позитивный фактор для НАТО. И в Североатлантическом альянсе подтверждают, что создание PESCO позволит создать новые военные возможности, обеспечить справедливое распределение оборонных расходов. Для двойных расходов необходимы соответствующие доходы, но вероятнее простое усиление налогового бремени на европейцев. Пожалуй, в этом и заключается смысл PESCO. Европа "скидывается" на американское оружие.

Поросята Апокалипсиса

Рассмотрим проект единой европейской армии, исходя из предназначения вооруженных сил. Оборонные союзы имеют свои особенности, системы принятия решений, передачи информации, структуру подчиненности, логистику, комплекс противоречий и проблем, главная из которых — неоднородная боеготовность и боеспособность союзных войск (несопряженность), что объяснимо национальным образом жизни, историческими традициями. Военнослужащие стран-союзников имеют разную подготовку и мотивацию, национальные особенности вертикали управления. Перегруженная многочисленными штабами и объединенными командованиями НАТО значительно снижает боевую эффективность.



© Sputnik/ Владимир Трефилов Мухин: НАТО снова готовит почву для агрессивных действий против России

Слаженность и боевые упражнения отрабатываются поэтапно: в составе отделений (расчетов, экипажей), затем взводами, ротами, батальонами (у военных моряков и летчиков — своя специфика). Общая схема: от простого к сложному, от малого к большему. Многомерный процесс боевой учебы армии и флота венчает взаимодействие видов и родов войск на десятках полигонов в формате стратегических маневров. Успех (победа) зависит от скорости принятия решений на уровне верховного главнокомандующего (генерального штаба) и качества выполнения войсками задач по предназначению. В отдельно взятой стране вертикаль управления и боевые возможности войск можно довести почти до совершенства. Однако опыт учений НАТО в Европе свидетельствует скорее об успехах компьютерного моделирования, чем о реальных возможностях войск и военного союза в реальном мире.

Опыт боевых действий альянса на Ближнем Востоке свидетельствует: даже на ровной пустынной местности высокотехнологичные международные силы годами и десятилетиями не достигают поставленных целей. Конфликты (военные операции) в лучшем случае замораживаются. Таков реальный потенциал военного альянса ЕС и США.

Войска НАТО насчитывают около 1,5 млн. военнослужащих, из которых 990 тысяч — американцы. И в Пентагоне справедливо полагают, что Европа дает не более 10% военной мощи альянса. Совершенно очевидно, что военный союз отдельно взятых стран ЕС — даже с «разделением труда» по регионам, родам и видам войск — не сможет "противостоять колоссальной российской угрозе". Полагаю, сама мысль "противостоять" мирной ядерной сверхдержаве не может прийти ни в одну здоровую голову.

Между тем, после самороспуска организации Варшавского договора прошло более 20 лет. НАТО и оккупационные, по сути, войска США в Европе превратились в исторический парадокс, и PESCO станет лишь новым инструментом отъема денег у мирного населения.

Долгосрочные планы Запада предусматривают глобальное доминирование и ослабление потенциальных конкурентов, включая Россию и ее евразийских союзников. И все же не случайно бывший британский посол в Вашингтоне Кристофер Майер заявил: "Скорее поросята научатся летать, чем у Евросоюза появится своя армия".