Беларусь наращивает поставки сельхозпродукции в Россию

Поставки белорусской сельхозпродукции в Россию в январе-сентябре 2017 года составили 1,7 млрд долларов, что на 5,9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

При этом удельный вес экспортируемой на российский рынок продукции в общем объеме экспорта предприятий Минсельхозпрода снизился на 4,4%. Об этом сообщил БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на полях выставки "Продэкспо-2017".

"По итогам работы за девять месяцев доля России в общем объеме экспорта белорусской сельхозпродукции снизилась к уровню прошлого года на 4,4% до 90,4%. Но это не говорит о том, что мы теряем рынок - мы увеличиваем объемы производства по всем направлениям, и наша стратегия заключается в том, чтобы, сохраняя позиции на российском рынке, развивать новые направления для поставок", - отметил Алексей Богданов.

Он подчеркнул, что целенаправленное и постепенное снижение доли России в общем объеме экспорта - это результат работы по диверсификации.

"Объемы, которые мы добавляем в производстве молока, мяса, пшеницы и других продуктов питания, стараемся продвигать на новые рынки сбыта. Это непростой процесс, но мы прекрасно понимаем, что Россия инвестирует огромные средства в сельское хозяйство и будет наращивать объемы производства. И чтобы нам не было тесно на общем рынке Союзного государства, мы стараемся продвигаться на рынки третьих стран. И наши товаропроизводители к этому стремятся. Поэтому и доля экспорта в третьи страны постепенно растет. И этой стратегии мы планируем придерживаться", - подытожил Алексей Богданов.

ХХIII Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо" проходит в Национальном выставочном центре "Белэкспо" в Минске с 14 по 17 ноября. Представлен продовольственный рынок отечественных и зарубежных производителей: хлебопекарная и кондитерская продукция, мясо и мясопродукты, колбасные изделия, молочная продукция, фрукты и овощи, безалкогольные и алкогольные напитки, чай, кофе, бакалея, замороженные продукты, продукты детского и диетического питания и другие. Выставка организована при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства торговли, концерна "Белгоспищепром", Мингорисполкома, Белкоопсоюза.