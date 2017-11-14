Этот ролик был снят в пустыне американского штата Аризона, на нем запечатлен момент сражения небольшой тропической осы и тарантула, который был как минимум вдвое крупнее своего соперника.

Оса, атаковав тарантула, несколько раз ударила его своим жалом. Сначала паукообразное пыталось сопротивляться, однако чуть позже, видимо, из-за воздействия осиного яда, начало сдавать позиции.

Во время охоты на пауков тропическая оса откладывает в паука яйца. Когда личинка начинает созревать, она питается живым пауком примерно в течение месяца. Позже она вырастает и выбирается из своей жертвы.

В последнее время в интернет часто попадают видеоролики схваток различных представителей фауны. В разных странах очевидцы борьбы животных снимают произошедшее на видео и выкладывают во "всемирную паутину".

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