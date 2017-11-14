ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очевидцы сняли, как оса за три минуты уложила тарантула "на лопатки"

14.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Этот ролик был снят в пустыне американского штата Аризона, на нем запечатлен момент сражения небольшой тропической осы и тарантула, который был как минимум вдвое крупнее своего соперника.

Очевидцы сняли, как оса за три минуты уложила тарантула "на лопатки"
© YouTube / Ernie Perez
Не на жизнь, а на смерть: бой осы и пчелы напугал пользователей сети

Оса, атаковав тарантула, несколько раз ударила его своим жалом. Сначала паукообразное пыталось сопротивляться, однако чуть позже, видимо, из-за воздействия осиного яда, начало сдавать позиции.

Во время охоты на пауков тропическая оса откладывает в паука яйца. Когда личинка начинает созревать, она питается живым пауком примерно в течение месяца. Позже она вырастает и выбирается из своей жертвы.

В последнее время в интернет часто попадают видеоролики схваток различных представителей фауны. В разных странах очевидцы борьбы животных снимают произошедшее на видео и выкладывают во "всемирную паутину".

Смотрите также:

Скунс перепугал пуму и заставил ее убежать >>

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельную битву тарантула и тропической осы сняли очевидцы в США. Смотрите на видео, как насекомое расправилось с пауком.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Форвард сборной Аргентины упал в обморок во время матча в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика