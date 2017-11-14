В 23-й выставке "Продэкспо" принимают участие производители продуктов из 15 стран. Практически каждый стенд может не только удивить посетителя оформлением, но и стать местом дегустации продуктов.

Мясо, молоко, хлеб — это стандартные составляющие потребительской корзины. Возможность попробовать на выставке эти продукты разных производителей дает людям возможность понять, что им больше нравится не только по составу, но и по вкусовым качествам.

На дегустациях представлены и более экзотические продукты. Например, лечебное, как утверждает чешский производитель, конопляное масло. Или сыр с плесенью и своеобразным ароматом, который поймут только настоящие ценители.

В рамках выставки проходит конкурс кондитерского мастерства. Кондитеры со всей Беларуси представили свои работы. Торты поражают своей детализацией и реалистичностью. Здесь можно увидеть мишку на поляне, торт-карусель с действующим механизмом и даже воплощенного в мастике персонажа из книги и фильмов "Оно".

Ароматы еды и ее аппетитный вид привлекают внимание даже самых искушенных посетителей выставки. Вероятно, это и есть залог успеха подобных мероприятий.