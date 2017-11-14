ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликовано видео с места ДТП под Мозырем с двумя погибшими

14.11.2017 19:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Мозырском районе утром во вторник столкнулись два легковых автомобиля – BMW и Renault Scenic.

Для извлечения пострадавших из поврежденных авто понадобилась помощь сотрудников МЧС, которые достали тела двух погибших – водителей легковушек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС Беларуси опубликовало видео с места жуткого лобового ДТП в Мозырском районе. Смотрите кадры, снятые спасателями, которые прибыли на место трагедии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минск будет подавать заявку на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика