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Опубликовано видео с места ДТП под Мозырем с двумя погибшими
14.11.2017 19:59 — Разное | Sputnik Беларусь
В Мозырском районе утром во вторник столкнулись два легковых автомобиля – BMW и Renault Scenic.
Для извлечения пострадавших из поврежденных авто понадобилась помощь сотрудников МЧС, которые достали тела двух погибших – водителей легковушек.
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МЧС Беларуси опубликовало видео с места жуткого лобового ДТП в Мозырском районе. Смотрите кадры, снятые спасателями, которые прибыли на место трагедии.
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