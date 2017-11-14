Каким будет высокотехнологическое будущее Беларуси?





Все что делается в Беларуси в сфере IT, делается правильно. Беларусь сделала ставку на высокие технологии и идет к своей цели без спешки и лишней суеты, заявил заместитель директора ГУ "Администрация Парка высоких технологий" Александр Мартинкевич.

Сегодня один из самых острых вопросов в области IT, это Декрет 2.0, который, образно говоря, перезагрузит Парк высоких технологий. Однако у декрета есть и много противников, которые не понимают, почему преференции и целые декреты разрабатывают и принимаются по отдельно взятой сфере, которая и без того довольно приласкана властями, в ущерб всем другим отраслям экономики. Между тем, полностью готового декрета общество еще не видело, чтобы начать полноценное обсуждение. Достояние гласности стали лишь отдельные положения, которые не дают полноценной картины того, что готовится в сфере IT.

Директор ГУ "Администрация Парка высоких технологий" Александр Мартинкевич также пока не готов комментировать отдельные положения декрета. Однако он уверен, что все действия, принимаемые властями в сфере IT, являются правильными, как и сам декрет.

По мнению Александра Мартинкевича, Декрет 2.0 о развитии высоких технологий в Беларуси создаст самые лучшие условия для развития инновационного предпринимательства в стране.

"Тот декрет, который будет принят, если он будет принят, поверьте, здесь будут самые лучшие условия для поддержки и инновационного предпринимательства: и отрасли, и предпринимателей в области ИТ", - заявил Александр Мартинкевич на форуме VII Международном форуме предпринимательства. При этом, по мнению замдиректора Администрации ПВТ, в вопросе декрета 2.0 не следует спешить, все нужно делать потихоньку и продуманно. И нельзя, например, хоронить аутсорсинг, на котором в свое время ПВТ и состоялся.

Александр Мартинкевич не согласен с теми, кто считает, что высокие технологии в Беларуси должны развиваться более широко, а не концентрироваться только на цифровых технологиях. В Отличие от США и других богатых государств, Беларусь не имеет финансовой возможности вкладывать средства в рискованные технологические проекты.

"Беларуси нужно вкладывать свои средства туда, где у нее есть конкурентные преимущества. Почему мы делаем ставку на высокие технологии? Потому, что у Беларуси есть конкурентные преимущества именно в этом направлении. У нас есть система образования, которая выпускает пять тысяч инженеров. За этими инженерами стоят в очереди и Google, и Microsoft и другие компании. В основе любого IT-предпринимательства и стартап-системы лежит образование. Нельзя создать классный стартап, не имея классных инженеров и не имея высококвалифицированные кадры", - отметил Александр Мартинкевич.

По мнению замдиректора Администрации ПВТ, белорусское образование очень хорошее. Об этом свидетельствует тот факт, что с каждым годом количество иностранных компаний, которые открывают в Беларуси свои центры разработки, увеличивается.

Между тем, финансовый аналитик «Зубр Капитал» Виктор Денисевич считает, что Беларуси следует изменить подходы к развитию IT. Нужно создавать не "Маскарад", о котором в последнее время все говорят, как об успешном стартапе, а компании типа Wargaming. Иными словами, не продавать технологии, а развивать, создавая на их базе крупные успешные компании. Большим минусом для Беларуси является и отсутствие опытных бизнес-ангелов, которые будут готовы не только вкладывать средства в стартапы, но знают, в какие именно стартапы имеют наибольшие шансы на успех.