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Toyota врезалась в подземный пешеходный переход в Минске
Фото ГАИ УВД Мингорисполкома
Легковой автомобиль Toyota врезался в один из подземных переходов, расположенных в столице. Об этом сообщили очевидцы и подтвердили в ГАИ УВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 14 ноября примерно в 22-20. В ГАИ отметили, что легковой автомобиль Toyota под управлением 21-летнего водителя двигался по проспекту Победителей в сторону Веснянки. В районе дома №20 он пошел на опережение потока по выделенному для общественного транспорта карману, однако потерял управление, вылетел за пределы проезжей части и врезался в подземный переход.
От конструкции отскочила гранитная плита, которая ударила в проезжавший мимо автомобиль Skoda.
В результате инцидента никто не пострадал, а по факту ДТП проведут проверку.
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Легковой автомобиль Toyota врезался в один из подземных переходов, расположенных в столице. Об этом сообщили очевидцы и подтвердили в ГАИ УВД Мингорисполкома. ДТП...
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