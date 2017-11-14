Toyota врезалась в подземный пешеходный переход в Минске

Фото ГАИ УВД Мингорисполкома

Легковой автомобиль Toyota врезался в один из подземных переходов, расположенных в столице. Об этом сообщили очевидцы и подтвердили в ГАИ УВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 14 ноября примерно в 22-20. В ГАИ отметили, что легковой автомобиль Toyota под управлением 21-летнего водителя двигался по проспекту Победителей в сторону Веснянки. В районе дома №20 он пошел на опережение потока по выделенному для общественного транспорта карману, однако потерял управление, вылетел за пределы проезжей части и врезался в подземный переход.

От конструкции отскочила гранитная плита, которая ударила в проезжавший мимо автомобиль Skoda.

В результате инцидента никто не пострадал, а по факту ДТП проведут проверку.