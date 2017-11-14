При столкновении поезда Москва - Гомель и грузовика в Подмосковье никто не пострадал

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении поезда "Москва - Гомель" и грузового автомобиля в Подмосковье никто не пострадал, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Столкновение произошло 14 ноября в 22 ч. 03 мин. на регулируемом железнодорожном переезде 37-го км перегона Одинцово - Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся поездом №55 Москва – Гомель.

По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Из-за ДТП произошла задержка поездов №1 Москва - Минск и №3 Москва - Брест. С отклонением от графика также шли электрички.

В 00 ч. 42 мин железнодорожники восстановили движение поездов по первому главному пути на перегоне Одинцово - Голицыно Белорусского направления МЖД. До этого, в 23 ч. 05 мин, движение было возобновлено по второму главному пути. В настоящее время поезда проходят участок в штатном режиме.

Поезд №55 Москва - Гомель отбуксирован на станцию Одинцово, где ему меняют локомотив, после чего он продолжит следование по маршруту.-0-