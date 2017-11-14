МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Зимбабвийская армия накануне вечером взяла под контроль здание государственного телеканала ZBC и ряд правительственных зданий в столице страны, Хараре, передает Sputnik International .

Военнослужащие установили блокпосты на главных транспортных артериях столицы. Возле дворца президента Роберта Мугабе выставлена усиленная охрана. Ранее сообщалось, что к Хараре выдвинулась колонна бронетехники.



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Это не переворот

Представитель армии Зимбабве в ходе обращения по телевидению подчеркнул, что их действия не являются переворотом или захватом власти, а направлены против злоумышленников.

"Наши действия направлены против людей, которые совершали преступления, вызывающие социальный и экономический кризис в стране", — сказал военнослужащий, добавив, что ситуация в стране успокоится, "как только мы закончим свою миссию".

Он также сообщил, что президент и его семья находятся в безопасности и под надежной охраной.

Has there been a coup d'état in #Zimbabwe ?



Why these armoured tanks, explosions in Harare & take over of ZBC State Broadcasters by soldiers? pic.twitter.com/8rsG5EAxiC — The Jonathanian (@The_Jonathanian) 15 ноября 2017 г.

​ Политическая неопределенность

Ряд дипмиссий стран Запада, в частности, США и Великобритании, рекомендовали своим гражданам, которые находятся в Зимбабве, оставаться дома и без лишней необходимости не выходить на улицы. Эта же рекомендация последовала и в отношении работников посольств.

Due to ongoing uncertainty in Zimbabwe, the U.S. Embassy in Harare will be minimally staffed and closed to the public on November 15. Embassy personnel will continue to monitor the situation closely. @StateDept — U.S. Embassy Harare (@usembassyharare) 15 ноября 2017 г.

​"В результате продолжающейся политической неопределенности этой ночью посол распорядился, чтобы все работники (посольства — Sputnik) оставались завтра дома", — такое сообщение опубликовала американская дипмиссия в Зимбабве.

Что случилось в Зимбабве

Эксперты связывают ситуацию в столице с тем, что 93-летний Мугабе, находящийся у власти в Зимбабве с 1980 года, в ноябре уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, считавшегося преемником главы государства и пользовавшегося поддержкой военных.

После отставки Мнангагва в партии, которую он возглавлял, были устроены чистки. В начале недели глава генерального штаба зимбабвийской армии Константин Чивенга призвал Мугабе прекратить эти чистки.