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Военные в Зимбабве "на всякий случай" усилили охрану ТВ и гособъектов

15.11.2017 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Зимбабвийская армия накануне вечером взяла под контроль здание государственного телеканала ZBC и ряд правительственных зданий в столице страны, Хараре, передает Sputnik International.

Военнослужащие установили блокпосты на главных транспортных артериях столицы. Возле дворца президента Роберта Мугабе выставлена усиленная охрана. Ранее сообщалось, что к Хараре выдвинулась колонна бронетехники.

Военные в Зимбабве "на всякий случай" усилили охрану ТВ и гособъектов
© Sputnik/ Михаил Климентьев
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Это не переворот

Представитель армии Зимбабве в ходе обращения по телевидению подчеркнул, что их действия не являются переворотом или захватом власти, а направлены против злоумышленников.

"Наши действия направлены против людей, которые совершали преступления, вызывающие социальный и экономический кризис в стране", — сказал военнослужащий, добавив, что ситуация в стране успокоится, "как только мы закончим свою миссию".

Он также сообщил, что президент и его семья находятся в безопасности и под надежной охраной.

Политическая неопределенность

Ряд дипмиссий стран Запада, в частности, США и Великобритании, рекомендовали своим гражданам, которые находятся в Зимбабве, оставаться дома и без лишней необходимости не выходить на улицы. Эта же рекомендация последовала и в отношении работников посольств.

​"В результате продолжающейся политической неопределенности этой ночью посол распорядился, чтобы все работники (посольства — Sputnik) оставались завтра дома", — такое сообщение опубликовала американская дипмиссия в Зимбабве.

Что случилось в Зимбабве

Эксперты связывают ситуацию в столице с тем, что 93-летний Мугабе, находящийся у власти в Зимбабве с 1980 года, в ноябре уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, считавшегося преемником главы государства и пользовавшегося поддержкой военных.

После отставки Мнангагва в партии, которую он возглавлял, были устроены чистки. В начале недели глава генерального штаба зимбабвийской армии Константин Чивенга призвал Мугабе прекратить эти чистки.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель армии в эфире телевидения заявил, что действия военных направлены против преступников.

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