Беларусь и Судан подпишут контракт на поставку арахиса, сумма сделки – 900 тысяч евро

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«Белресурсы» и суданская компания Darfood собираются заключить контракт на поставку суданского арахиса в Беларусь почти на 1 млн евро. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по имуществу Беларуси.

«Компании Darfood (Samil) является одним из крупнейших производителей и переработчиков арахиса в Республике Судан. Общая сумма сделки по планируемому к подписанию контракту составит 900 тыс. евро», - сообщают в ГКИ.

Встреча и переговоры гендиректора «Белресурсы» Павла Семенюка с руководством компании Darfood пройдут в рамках официального визита в Судан с 13 по 16 ноября парламентской делегации Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко, уточнили в комитете.

Отмечено, что переговоры о возможных поставках в Беларусь были начаты в Судане в июне 2017 года - делегация представителей Нацбанка Беларуси, «Беларусбанка» и «Белресурсы» встретилась с руководством компании «Darfood» и другими крупнейшими суданскими производителями и экспортерами арахиса и кунжута.