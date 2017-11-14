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СМИ: в Украине заменят 8 марта и лишат статуса выходного дня

15.11.2017 09:28 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: в Украине заменят 8 марта и лишат статуса выходного дня

фото: comments.ua

Пока законопроект находится в стадии разработки и обсуждения.

Международный женский день 8 марта с 2018 года намерены переименовать в День борьбы за права женщин и лишится статуса выходного. Инициатива об изменении праздников вылилась законопроект, который был обсужден с общественностью, сейчас обновленный вариант этого законопроекта есть на сайте Украинского института национальной памяти. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, пишут Комментарии.ua.

«В Украине в следующем году будет изменен календарь праздников, день 8 марта будет переформатирован из Международного женского дня в День борьбы за права женщин и лишится статуса выходного», - сказал Вятрович.

По его словам, выходной 1 мая сохраняется, однако «формат» праздника будет изменен — вместо Международного дня солидарности трудящихся украинцы будут отмечать Праздник труда.

« А вот день празднования победы во Второй мировой войне — 8 мая (вместо 9 мая) — будет выходным», - сказал он.

 
 
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Пока законопроект находится в стадии разработки и обсуждения.

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