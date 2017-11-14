По факту гибели Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел - Конюк

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту гибели рядового Александра Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же фигурантов дела. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаю, что возбуждено около 15 уголовных дел. Примерно столько же человек не привлекаются, а являются просто фигурантами", - сказал Александр Конюк.

Он отметил, что прокуратура не просто следит за расследованием, а вместе со Следственным комитетом является одним из главных действующих органов. Александр Конюк подчеркнул, что держит уголовное дело на постоянном контроле. "Я встречался с матерью Коржича, беседовал с ней. Она будет принимать участие в некоторых следственных действиях, как это положено по закону", - сказал генпрокурор. Раскрывать подробности Александр Конюк не стал.

Как сообщалось, тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая, было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении.-0-