Стрельба в польской Гдыне: задержан белорус

14 ноября в польском городе Гдыня задержан 30-летний гражданин Беларуси Степан Свидерский, который, по сообщению некоторых польских СМИ, устроил стрельбу в офисе Thomson Reuters, где работал последние пять-шесть лет.

Как сообщается , инцидент произошел 14 ноября в 19:00 по местному времени (в 21:00 по минскому). Стрелявший задержан полицией. По неофициальной информации, при нем нашли длинноствольное ружье и пистолет. Мужчина успел сделать два выстрела, прежде чем его обезвредил один из сотрудников. Пострадавших нет.

По информации “Нашай Нівы” , задержанный – уроженец Гродно и бывший активист «Моладзі БНФ» Степан Свидерский, который был отчислен с исторического факультета БГУ за протесты весной 2006 года. Затем он выехал по программе Калиновского в Польшу, где отучился на историка в Гданьске. Помогал украинским добровольцам на востоке Украины, неоднократно ездил в Украину, чтобы непосредственно на месте оказывать помощь.

Степан активно занимался стрельбой, участвовал в соревнованиях. У него есть разрешение на ношение оружия. В его арсенале было четыре единицы оружия: винтовка Suhl KK150, пистолеты Glock 17 Gen, Standard A.R.C. IWB Holster и FWB AW93. Собирался приобрести еще один пистолет. Почти все свое свободное время он проводил на тренировках, поэтому даже на работу ходил во вторую смену.

По заявлениям друзей, ситуация была немного другой, чем представляют СМИ. Один из сотрудников компании увидел, что белорус при себе имеет винтовку и пистолет и набросился на него, чтобы обезоружить. Возникла борьба. Именно в этот момент и прозвучали выстрелы. То есть сначала якобы была борьба, а лишь потом выстрелы.