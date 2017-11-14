ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Треть белорусских студентов учатся на юристов и экономистов

15.11.2017 10:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Треть белорусских студентов учатся на юристов и экономистов

фото: sb.by

Около трети от общего числа студентов республики получают высшее образование на специальностях экономического или юридического профиля, сообщает Белстат.

В прошлом учебном году в 51 вузе Беларуси (34 университетах, 9 академиях и 8 институтах) учились 313 тыс. студентов, в том числе 172,6 тыс. студентов на дневной форме, на заочной — 139,2 тыс., на вечерней — 1,4 тыс. На 10 тысяч населения в стране приходится 330 студентов, что является наивысшим показателем в СНГ.

Среди студентов численность девушек преобладает над численностью парней: на 100 парней приходится 124 девушки. Стипендию на дневной форме обучения получают 92 тыс. студентов, а в студенческих общежитиях проживают 82 тыс., сообщает Белстат.

Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по 15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений. Наиболее популярные специальности экономического и юридического профиля, по которым обучаются треть всех студентов. Каждый пятый студент в Беларуси учится на специальностях технического профиля, каждый десятый — на педагогических, 8% - на сельскохозяйственных, 7% — на медицинских.

В белорусских вузах в 2016/2017 учебном году обучалось более 15 тыс. иностранцев, среди которых из стран СНГ – 73%, Китая и Ирана – по 5%, Нигерии – 3,5%, Ливана и Шри-Ланки – по 1,9%, Индии – 1,5%, Ирака – 1,1%.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около трети от общего числа студентов республики получают высшее образование на специальностях экономического или юридического профиля, сообщает Белстат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стрельба в польской Гдыне: задержан белорус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика