Треть белорусских студентов учатся на юристов и экономистов



фото: sb.by

Около трети от общего числа студентов республики получают высшее образование на специальностях экономического или юридического профиля, сообщает Белстат.

В прошлом учебном году в 51 вузе Беларуси (34 университетах, 9 академиях и 8 институтах) учились 313 тыс. студентов, в том числе 172,6 тыс. студентов на дневной форме, на заочной — 139,2 тыс., на вечерней — 1,4 тыс. На 10 тысяч населения в стране приходится 330 студентов, что является наивысшим показателем в СНГ.

Среди студентов численность девушек преобладает над численностью парней: на 100 парней приходится 124 девушки. Стипендию на дневной форме обучения получают 92 тыс. студентов, а в студенческих общежитиях проживают 82 тыс., сообщает Белстат.

Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по 15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений. Наиболее популярные специальности экономического и юридического профиля, по которым обучаются треть всех студентов. Каждый пятый студент в Беларуси учится на специальностях технического профиля, каждый десятый — на педагогических, 8% - на сельскохозяйственных, 7% — на медицинских.

В белорусских вузах в 2016/2017 учебном году обучалось более 15 тыс. иностранцев, среди которых из стран СНГ – 73%, Китая и Ирана – по 5%, Нигерии – 3,5%, Ливана и Шри-Ланки – по 1,9%, Индии – 1,5%, Ирака – 1,1%.