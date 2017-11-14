Сальдо снова стало отрицательным

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Сальдо внешней торговли товарами и услугами в сентябре оказалось равным минус 61,8 млн долларов. Такие данные опубликовал Нацбанк.

Это существенно хуже, чем в августе текущего года, когда данное сальдо равнялось 7 млн долларов, и чем в сентябре прошлого года, когда сальдо составляло 270,6 млн долларов, пишет select.by , ссылаясь на данные Нацбанка.

При этом изменения валовых объемов экспорта и импорта, как товаров, так и услуг, в сентябре были довольно незначительными. В частности, экспорт товаров в ценах ФОБ снизился по сравнению с августом на 51,3 млн долларов и составил 2 413,9 млн долларов. В сентябре 2016 года данный параметр увеличился на 3,7 млн долларов.

В то же время, импорт товаров в ценах ФОБ в сентябре 2017 года вырос по сравнению с августом того же года на 26,2 млн долларов и составил 2 746 млн долларов. Импорт в сентябре 2016 года увеличился в большей степени: на 70,6 млн долларов.

Такая динамика экспорта и импорта привела к росту отрицательного сальдо внешней торговли товарами до минус 332,1 млн долларов с минус 254,6 млн долларов в августе. В сентябре 2016 года данное сальдо составляло минус 136,3 млн долларов, то есть в текущем году ситуация намного ухудшилась.

Экспорт услуг из Беларуси в сентябре 2017 года вырос по сравнению с августом всего на 2,4 млн долларов и достиг 693,3 млн долларов. Это намного ниже прироста экспорта услуг в сентябре 2016 года, составившего 78,4 млн долларов. В то же время, импорт услуг в сентябре текущего года сократился по сравнению с августом на 6,3 млн долларов — до 423 млн долларов. В сентябре 2016 года данный параметр снизился на 121,1 млн долларов.

В результате сальдо внешней торговли Беларуси услугами в сентябре 2017 года снизилось по сравнению с августом на 8,7 млн. USD и достигло 270,3 млн долларов. Но по сравнению с сентябрем 206 года, сальдо оказалось намного ниже, тогда оно равнялось 406,9 млн долларов.

Таким образом, ухудшение состояния сальдо внешней торговли РБ в сентябре объясняется ухудшением состояния как внешней торговли товарами, так и услугами, что вызвано увеличением импорта товаров и услуг по сравнению с сентябрем 2016 года.