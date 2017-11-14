Пресс-конференция Макея и Лаврова в Москве

Макей находится с рабочим визитом в Москве 14-15 ноября. Министры, по информации МИД РФ, проводят переговоры о сотрудничестве двух стран в рамках интеграционных объединений.

"Значительное внимание будет уделено обсуждению перспектив взаимодействия в рамках интеграционных объединений", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Также в ходе визита Макея запланированы переговоры о взаимном признании виз и подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании СГ на два следующих года, а также другие актуальные вопросы.