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Пресс-конференция Макея и Лаврова в Москве

15.11.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Макей находится с рабочим визитом в Москве 14-15 ноября. Министры, по информации МИД РФ, проводят переговоры о сотрудничестве двух стран в рамках интеграционных объединений.

"Значительное внимание будет уделено обсуждению перспектив взаимодействия в рамках интеграционных объединений", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Также в ходе визита Макея запланированы переговоры о взаимном признании виз и подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании СГ на два следующих года, а также другие актуальные вопросы.

 
 
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Главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров проводят совместную пресс-конференцию в Москве. Смотрите прямую трансляцию встречи дипломатов.

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