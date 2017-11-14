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Пресс-конференция Макея и Лаврова в Москве
15.11.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Макей находится с рабочим визитом в Москве 14-15 ноября. Министры, по информации МИД РФ, проводят переговоры о сотрудничестве двух стран в рамках интеграционных объединений.
"Значительное внимание будет уделено обсуждению перспектив взаимодействия в рамках интеграционных объединений", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Также в ходе визита Макея запланированы переговоры о взаимном признании виз и подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании СГ на два следующих года, а также другие актуальные вопросы.
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Главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров проводят совместную пресс-конференцию в Москве. Смотрите прямую трансляцию встречи дипломатов.
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