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Россия запускает первые пассажирские поезда в обход Украины

15.11.2017 12:39 — Разное | Ежедневник  
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Россия запускает первые пассажирские поезда в обход Украины

фото: ria.ru

РЖД в среду, 15 ноября, запускают первые пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины на участке Журавка-Миллерово.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Прокладку путей завершили в августе, а движение планировалось начать осенью, пишут РИА Новости.

Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября заявил, что компания запустит пассажирские поезда в два этапа. В частности, сначала туда переключат те составы, у которых нет промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

По его словам, всего по "старому" участку курсировала 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, у трети из которых не было остановок на старой линии.

Первые пассажирские

Первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час.

Загрузка направления в летний период, как планируется, будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские составы дальнего следования.

Новая линия

Стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого поезда, следующие на российский юг, шли по территории Украины.

Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям). Это позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность.

Генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян говорил РИА Новости, что запуск железнодорожного движения в обход Украины придаст стабильности перевозкам пассажиров и грузов, а также снизит экономические и технологические риски для России.

 
 
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РЖД в среду, 15 ноября, запускают первые пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины на участке Журавка-Миллерово.

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