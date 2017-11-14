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Крыжановский: в молодости Задорнов часто "получал" за острую сатиру
15.11.2017 12:50 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Известный артист и политик, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Евгений Крыжановский, который часто выступал в одних программах с Михаилом Николаевичем, раскрыл радио Sputnik Беларусь черты уникального характера Михаила Задорнова.
"Сатира — очень опасное оружие и Задорнов владел им виртуозно, но по молодости очень много "получал" за это. В нашем кругу юмористов Михаил Николаевич стоял "особняком", наверное, оттого, что имел блестящее образование. И это не только авиационный институт, но и семья его отца — писателя, а также жизнь в Риге, особой культурной среде", — рассказывает Крыжановский.
Каким был Михаил Задорнов в общении с коллегами по цеху, вы услышите в комментарии Евгения Крыжановского на радио Sputnik Беларусь.
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Заслуженный артист Беларуси Евгений Крыжановский рассказал об уникальности Михаила Задорнова — писателя, артиста и человека.
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