В среду 15 ноября в Юрмале прощаются с Михаилом Задорновым . Знаменитый писатель-сатирик ушел из жизни в пятницу 10 ноября в возрасте 69 лет, долгое время он боролся с тяжелым недугом — раковой опухолью головного мозга. После отпевания в соборе Александра Невского писателя похоронят в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом с могилой его отца, как пожелал перед смертью сам Задорнов .



© Sputnik / Виктор Толочко Русский из Прибалтики Михаил Задорнов

Известный артист и политик, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Евгений Крыжановский, который часто выступал в одних программах с Михаилом Николаевичем, раскрыл радио Sputnik Беларусь черты уникального характера Михаила Задорнова.

Опубликованы архивные кадры выступления Михаила Задорнова в Ялте >>



"Сатира — очень опасное оружие и Задорнов владел им виртуозно, но по молодости очень много "получал" за это. В нашем кругу юмористов Михаил Николаевич стоял "особняком", наверное, оттого, что имел блестящее образование. И это не только авиационный институт, но и семья его отца — писателя, а также жизнь в Риге, особой культурной среде", — рассказывает Крыжановский.

Михаил Задорнов: цитаты и факты из жизни сатирика >>

Каким был Михаил Задорнов в общении с коллегами по цеху, вы услышите в комментарии Евгения Крыжановского на радио Sputnik Беларусь.