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Крыжановский: в молодости Задорнов часто "получал" за острую сатиру

15.11.2017 12:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В среду 15 ноября в Юрмале прощаются с Михаилом Задорновым. Знаменитый писатель-сатирик ушел из жизни в пятницу  10 ноября в возрасте 69 лет, долгое время он боролся с тяжелым недугом — раковой опухолью головного мозга. После отпевания в соборе Александра Невского писателя похоронят в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом с могилой его отца, как пожелал перед смертью сам Задорнов.

Крыжановский: в молодости Задорнов часто "получал" за острую сатиру
© Sputnik / Виктор Толочко
Русский из Прибалтики Михаил Задорнов

Известный артист и политик, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Евгений Крыжановский, который часто выступал в одних программах с Михаилом Николаевичем, раскрыл радио  Sputnik Беларусь черты уникального характера Михаила Задорнова.

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"Сатира — очень опасное оружие и Задорнов владел им виртуозно, но по молодости очень много "получал" за это. В нашем кругу юмористов Михаил Николаевич стоял "особняком", наверное, оттого, что имел блестящее образование. И это не только авиационный институт, но и семья его отца — писателя, а также жизнь в Риге, особой культурной среде", — рассказывает Крыжановский.

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Каким был Михаил Задорнов в общении с коллегами по цеху, вы услышите в комментарии Евгения Крыжановского на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заслуженный артист Беларуси Евгений Крыжановский рассказал об уникальности Михаила Задорнова — писателя, артиста и человека.

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