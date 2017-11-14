В Минлесхозе продолжат всячески стимулировать регулирование численности волков в Беларуси

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По результатам всех проведенных учетов численность волка по состоянию на 1 февраля 2017 года в Беларуси составила 2 113 особей.

"В связи с участившимися случаями появления диких животных (в частности, волка) в малых населенных пунктах, министерство лесного хозяйства считает необходимым пояснить следующее. В 2017 году по инициативе Минлесхоза и во исполнение поручения Совета министров Беларуси были организованы и проведены учеты численности волка на территории всей республики", - заявили в Минлесхозе.

По результатам всех проведенных учетов численность волка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила 2 113 особей. В том числе на арендуемых охотничьих угодиях – 1 495 особей, на территориях фонда запаса охотничьих угодий – 120, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) – 117, в зонах отчуждения и отселения Гомельской и Могилевской областей – 191, в Полесском радиационно-экологическом заповеднике – 190.

В Минлесхозе отметили, что на основании полученных данных о численности волка были определены области (Витебская, Гомельская, Могилевская) и административные районы (Браславский, Городокский, Брагинский, Хойникский, Ветковский, Кормянский, Чечерский, Ельский, Речицкий, Лельчицкий, Краснопольский, Климовичский, Славгородский, Чериковский), в которых необходимо осуществление первоочередных мероприятий по регулированию распространения и численности волка.

По данным государственной статистической отчетности, пользователями охотничьих угодий в 2016 году было добыто 1 775 особей волка.

"В настоящее время на территориях ООПТ охота на волка запрещена. Вместе с тем в Республике Беларусь волк не находится под угрозой исчезновения, в связи с чем отсутствует необходимость в плане управления его популяцией на территории страны", - подчеркнули в министерстве лесного хозяйства.

"С учетом существующего в настоящее время негативного воздействия волка на жизнь, здоровье и имущество граждан по ходатайству Минлесхоза Советом министров Республики Беларусь поручено Минприроды в текущем году доработать план управления популяцией волка в Беларуси, в том числе в части его действия не на всю территорию республики, а только для ООПТ и иных территорий, в соответствии с режимом охраны и использования которых изъятие диких животных запрещено или ограничено, и согласовать его со всеми заинтересованными ведомствами", – продолжили в Минлесхозе.

Там отметили, что практика материального стимулирования пользователей охотугодий за изъятие волка крестьянско-фермерскими хозяйствами в настоящее время не находит развития из-за финансового положения сельскохозяйственных организаций.

Между тем, самими пользователями охотничьих угодий установлены различные меры материального стимулирования за регулирования численности хищных животных. Это как денежные вознаграждения, так и предоставление льгот при реализации охотничьих путевок, разрешений на добычу. В Белорусском обществе охотников и рыболовов организован конкурс по регулированию численности волка, лисицы, енотовидной собаки.

"Работа по регулированию численности волка, в том числе с применением мер материального стимулирования за его изъятие на территории охотничьих угодий, будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в Минлесхозе.

В ведомстве напомнили, что в Беларуси охотникам разрешается добыча волка при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты.

"Таким образом, мы можем говорить о том, что пользователями охотничьих угодий принимаются должные меры по сокращению численности волка, его негативного воздействия на жизнь, здоровье и имущество граждан", - подытожили в Минлесхозе.