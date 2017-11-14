ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За хищение 900 тыс. рублей задержан отец Ксении Ситник

15.11.2017 13:16 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Минске задержан и заключен под стражу один из руководителей ООО «ИмобиленИнвест» Михаил Ситник, более известный как отец победительницы детского «Евровидения» 2005 года Ксении Ситник

Недоступен также и телефон его компаньона Татьяны Троцкой, передает TUT.by.

Как сообщили в Комитете госконтроля, причиной задержания стали факты хищений путем злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами ООО при строительстве и реализации нежилых помещений в составе строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева и Белецкого. 

В ведомстве отметили, что «ИмобиленИнвест» при строительстве для реализации проекта посредством заключения договоров привлекал деньги физлиц и юрлиц, которые хотели купить в ФОКе нежилые помещения. Однако оказалось, что одни и те же строящиеся помещения продавались по несколько раз разным лицам. Всего было заключено договоров на продажу нежилых помещений ФОКа общей площадью 7,3 тыс. квадратных метров, хотя проектная площадь – около 5 тыс. квадратных метров.

В связи с этим возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ущерб оценивается в 900 тыс. рублей. 

Компания заключила с Мингорисполкомом договор на строительство ФОКа в 2013 году. Первоначально сдать объект планировалось в октябре 2015-го, но до сих пор ФОК так и не открыли. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержан и заключен под стражу один из руководителей ООО «ИмобиленИнвест» Михаил Ситник, более известный как отец победительницы детского «Евровидения»...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк рассказал, как подорожание овощей и коммуналки сказалось на годовой инфляции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика