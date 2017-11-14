За хищение 900 тыс. рублей задержан отец Ксении Ситник

В Минске задержан и заключен под стражу один из руководителей ООО «ИмобиленИнвест» Михаил Ситник, более известный как отец победительницы детского «Евровидения» 2005 года Ксении Ситник.

Недоступен также и телефон его компаньона Татьяны Троцкой, передает TUT.by .

Как сообщили в Комитете госконтроля , причиной задержания стали факты хищений путем злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами ООО при строительстве и реализации нежилых помещений в составе строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева и Белецкого.

В ведомстве отметили, что «ИмобиленИнвест» при строительстве для реализации проекта посредством заключения договоров привлекал деньги физлиц и юрлиц, которые хотели купить в ФОКе нежилые помещения. Однако оказалось, что одни и те же строящиеся помещения продавались по несколько раз разным лицам. Всего было заключено договоров на продажу нежилых помещений ФОКа общей площадью 7,3 тыс. квадратных метров, хотя проектная площадь – около 5 тыс. квадратных метров.

В связи с этим возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Ущерб оценивается в 900 тыс. рублей.

Компания заключила с Мингорисполкомом договор на строительство ФОКа в 2013 году. Первоначально сдать объект планировалось в октябре 2015-го, но до сих пор ФОК так и не открыли.