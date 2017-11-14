Васильев: американцы взяли курс на мягкое удушение канала RT

Минюст США накануне, 14 ноября, подтвердил включение телеканала RT в список иностранных агентов. Ранее о регистрации в качестве иностранного агента в США заявила главный редактор главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. По словам главреда, организация выполнила все требования Минюста США, выбрав "между уголовным делом и регистрацией последнее".



© Sputnik/ Владимир Астапкович CNN, Голос Америки и Радио Свобода ответят за RT

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе на радио Sputnik назвал ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала RT в США "мягким и плавным удушением канала".

"Давление может идти на сотрудников, работающих на канале. Дело в том, что в соответствии с американскими законами об иностранных агентах соответствующие лица должны предоставить максимальную информацию о личных данных, о родственниках, о финансовых делах. И поскольку это иностранные агенты, эта информация может автоматически расследоваться ФБР. А каким образом ФБР расследует, мы видим на примере Манафорта и других ситуаций, связанных с так называемым "русским следом", тем более что к RT сейчас приковано очень большое внимание", — рассказал Васильев.

По мнению собеседника Sputnik, многим сотрудникам RT в сложившейся ситуации могут попросту угрожать с тем, чтобы они прекратили работать на канале.

Союз журналистов против давления властей США на телеканал RT >>



Комментарий доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева слушайте на радио Sputnik Беларусь.