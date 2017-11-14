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Васильев: американцы взяли курс на мягкое удушение канала RT
15.11.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Минюст США накануне, 14 ноября, подтвердил включение телеканала RT в список иностранных агентов. Ранее о регистрации в качестве иностранного агента в США заявила главный редактор главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. По словам главреда, организация выполнила все требования Минюста США, выбрав "между уголовным делом и регистрацией последнее".
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе на
"Давление может идти на сотрудников, работающих на канале. Дело в том, что в соответствии с американскими законами об иностранных агентах соответствующие лица должны предоставить максимальную информацию о личных данных, о родственниках, о финансовых делах. И поскольку это иностранные агенты, эта информация может автоматически расследоваться ФБР. А каким образом ФБР расследует, мы видим
По мнению собеседника Sputnik, многим сотрудникам RT в сложившейся ситуации могут попросту угрожать с тем, чтобы они прекратили работать на канале.
Комментарий доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал Sputnik включение телеканала RT в список иностранных агентов в США.
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