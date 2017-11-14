ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Васильев: американцы взяли курс на мягкое удушение канала RT

15.11.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Минюст США накануне, 14 ноября, подтвердил включение телеканала RT в список иностранных агентов. Ранее о регистрации в качестве иностранного агента в США заявила главный редактор главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. По словам главреда, организация выполнила все требования Минюста США, выбрав "между уголовным делом и регистрацией последнее".

Васильев: американцы взяли курс на мягкое удушение канала RT
© Sputnik/ Владимир Астапкович
CNN, Голос Америки и Радио Свобода ответят за RT

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе на радио Sputnik назвал ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала RT в США "мягким и плавным удушением канала".

"Давление может идти на сотрудников, работающих на канале. Дело в том, что в соответствии с американскими законами об иностранных агентах соответствующие лица должны предоставить максимальную информацию о личных данных, о родственниках, о финансовых делах. И поскольку это иностранные агенты, эта информация может автоматически расследоваться ФБР. А каким образом ФБР расследует, мы видим на примере Манафорта и других ситуаций, связанных с так называемым "русским следом", тем более что к RT сейчас приковано очень большое внимание", — рассказал Васильев.

По мнению собеседника Sputnik,  многим сотрудникам RT в сложившейся ситуации могут попросту угрожать с тем, чтобы они прекратили работать на канале.

Союз журналистов против давления властей США на телеканал RT >>

Комментарий доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева слушайте на радио Sputnik  Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал Sputnik включение телеканала RT в список иностранных агентов в США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Россия шокирует намного больше, чем Беларусь". Шарль Лингле - о Минске и партнерах по "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика