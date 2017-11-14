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Президент назначил нового судью Конституционного суда
15.11.2017 14:13 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом №406 назначил судьей Конституционного суда Станислава Данилюка, председателем Минского областного суда - Валерию Крайко.
Кроме того, назначены и освобождены ряд судей и председателей различных судов в регионах страны, передает
Отметим, что ранее Станислав Данилюк уже был судьей Конституционного суда.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом №406 назначил судьей Конституционного суда Станислава Данилюка, председателем Минского областного суда -...
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