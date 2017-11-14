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Беларусь проголосовала в ООН против резолюции о нарушениях в Крыму
15.11.2017 13:54 — Разное | Ежедневник
фото: euroradio.fm
Беларусь проголосовала в третьем комитете ООН против резолюции о нарушении прав человека в Крыму.
"В Минске — "московское время"... Это не нейтральная позиция, а вполне конкретная", - написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Резолюцию она назвала "очень важной". За нее проголосовало более 70 стран, почти столько же воздержалось, против было только 25 стран, в том числе Беларусь и Россия, пишет
Геращенко возмущена, что Беларуси, которая "претендует на определенные миротворческие лавры", предоставляющей возможность для проведения переговоров по Донбассу, "опять не хватило" нейтральности "для иной от РФ позиции".
"Это второй нож в спину Украине. После подобного прошлогоднего голосования. Высказала свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным", - написала первый вице-спикер Верховной Рады.
В декабре 2016 года Беларусь проголосовала в ООН против резолюции Генеральной ассамблеи о правах человека в Крыму и Севастополе. Перед этим наша страна пыталась заблокировать эту резолюцию.
Между тем народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook, что результаты голосования за решение ООН по обновленной "крымской" резолюции свидетельствует, что Россия получила очередную оплеуху.
По его мнению, утрата, по сравнению с прошлым годом, двух голосов компенсируется намного более жестким содержанием нынешней резолюции по сравнению с прошлогодней.
Он подчеркнул, что многие страны в данном голосовании избегали выражать свою позицию, поскольку сами "могут стать объектом для критики".
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Беларусь проголосовала в третьем комитете ООН против резолюции о нарушении прав человека в Крыму.
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