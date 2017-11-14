Беларусь проголосовала в ООН против резолюции о нарушениях в Крыму

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Беларусь проголосовала в третьем комитете ООН против резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

"В Минске — "московское время"... Это не нейтральная позиция, а вполне конкретная", - написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Резолюцию она назвала "очень важной". За нее проголосовало более 70 стран, почти столько же воздержалось, против было только 25 стран, в том числе Беларусь и Россия, пишет euroradio.fm .

Геращенко возмущена, что Беларуси, которая "претендует на определенные миротворческие лавры", предоставляющей возможность для проведения переговоров по Донбассу, "опять не хватило" нейтральности "для иной от РФ позиции".

"Это второй нож в спину Украине. После подобного прошлогоднего голосования. Высказала свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным", - написала первый вице-спикер Верховной Рады.

В декабре 2016 года Беларусь проголосовала в ООН против резолюции Генеральной ассамблеи о правах человека в Крыму и Севастополе. Перед этим наша страна пыталась заблокировать эту резолюцию.

Между тем народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook, что результаты голосования за решение ООН по обновленной "крымской" резолюции свидетельствует, что Россия получила очередную оплеуху.

По его мнению, утрата, по сравнению с прошлым годом, двух голосов компенсируется намного более жестким содержанием нынешней резолюции по сравнению с прошлогодней.

Он подчеркнул, что многие страны в данном голосовании избегали выражать свою позицию, поскольку сами "могут стать объектом для критики".