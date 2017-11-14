ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь проголосовала в ООН против резолюции о нарушениях в Крыму

15.11.2017 13:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь проголосовала в ООН против резолюции о нарушениях в Крыму

фото: euroradio.fm

Беларусь проголосовала в третьем комитете ООН против резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

Минске — "московское время"... Это не нейтральная позиция, а вполне конкретная", - написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Резолюцию она назвала "очень важной". За нее проголосовало более 70 стран, почти столько же воздержалось, против было только 25 стран, в том числе Беларусь и Россия, пишет euroradio.fm.

Геращенко возмущена, что Беларуси, которая "претендует на определенные миротворческие лавры", предоставляющей возможность для проведения переговоров по Донбассу, "опять не хватило" нейтральности "для иной от РФ позиции".

"Это второй нож в спину Украине. После подобного прошлогоднего голосования. Высказала свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным", - написала первый вице-спикер Верховной Рады.

В декабре 2016 года Беларусь проголосовала в ООН против резолюции Генеральной ассамблеи о правах человека в Крыму и Севастополе. Перед этим наша страна пыталась заблокировать эту резолюцию.

Между тем народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook, что результаты голосования за решение ООН по обновленной "крымской" резолюции свидетельствует, что Россия получила очередную оплеуху.

По его мнению, утрата, по сравнению с прошлым годом, двух голосов компенсируется намного более жестким содержанием нынешней резолюции по сравнению с прошлогодней.

Он подчеркнул, что многие страны в данном голосовании избегали выражать свою позицию, поскольку сами "могут стать объектом для критики".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь проголосовала в третьем комитете ООН против резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
УКС предлагает квартиры в доме на Выготского по 610-630 долларов за квадратный метр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика