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Прокуратура в Гданьске расследует инцидент со стрельбой в Гдыне
15.11.2017 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Вечером 14 ноября
"Стрелявший мужчина был задержан, находится в полиции, это гражданин Беларуси. Есть ли у него вид на жительство, или нет, еще будет выяснено, но, скорее всего, он находится на территории Польши легально", — сказала Ваврынюк.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители выясняют, почему началась стрельба, было ли это намеренным действием, случайностью или несчастным случаем, отметила собеседница Sputnik.
© Sputnik/ Валерий Мельников
"Расследование будет проводить окружная прокуратура в Гданьске. Мы ждем материалы, собранные на месте происшествия. Там работала полиция, выезжал прокурор, работали эксперты-баллистики", — сказала Ваврынюк.
После анализа всех материалов сегодня в течение дня будет принято решение, в каком направлении будет развиваться расследование, уточнила собеседница.
Как ранее сообщал Sputnik, известно, что стрелявший — уроженец белорусского Гродно 30-летний Степан Свидерский, который несколько лет работает в данном агентстве. Он накануне пришел на работу с оружием.
Мать белоруса, ночью узнавшая о задержании сына от его друзей, заявила Sputnik, что не верит в то, что сын оказался способен на подобные действия.
Комментарий пресс-секретаря окружной прокуратуры в Гданьске Гражины Ваврынюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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