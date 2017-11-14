Прокуратура в Гданьске расследует инцидент со стрельбой в Гдыне

Вечером 14 ноября в офисе агентства Thomson Reuters в Гдыне прозвучали два выстрела . Стрелявший был обезоружен и задержан прибывшими сотрудниками полиции.

"Стрелявший мужчина был задержан, находится в полиции, это гражданин Беларуси. Есть ли у него вид на жительство, или нет, еще будет выяснено, но, скорее всего, он находится на территории Польши легально", — сказала Ваврынюк.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители выясняют, почему началась стрельба, было ли это намеренным действием, случайностью или несчастным случаем, отметила собеседница Sputnik.



© Sputnik/ Валерий Мельников Мать стрелявшего в Гдыне белоруса: он решил похвастаться пистолетом

"Расследование будет проводить окружная прокуратура в Гданьске. Мы ждем материалы, собранные на месте происшествия. Там работала полиция, выезжал прокурор, работали эксперты-баллистики", — сказала Ваврынюк.

После анализа всех материалов сегодня в течение дня будет принято решение, в каком направлении будет развиваться расследование, уточнила собеседница.

Как ранее сообщал Sputnik, известно, что стрелявший — уроженец белорусского Гродно 30-летний Степан Свидерский, который несколько лет работает в данном агентстве. Он накануне пришел на работу с оружием.

Мать белоруса, ночью узнавшая о задержании сына от его друзей, заявила Sputnik, что не верит в то, что сын оказался способен на подобные действия.

Комментарий пресс-секретаря окружной прокуратуры в Гданьске Гражины Ваврынюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.