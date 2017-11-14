Импорт белорусского цемента в Украину вырос на 170 процентов

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Поставки цемента из Беларуси на территорию Украины выросли в 2017 году на 170%, а общий объем импорта цемента — на 110%. Такие данные сообщил глава ассоциации производителей цемента «Укрцемент» Павел Качур.

«Даже сырье для производства цемента — клинкер, мы стали в два раза больше завозить из России. И это во время боевых действий на востоке страны», — заметил он.

Увеличение импорта в ассоциации «Укрцемент» объясняют тем, что в Украине белорусский цемент продается примерно в 1,5 раза дешевле, чем в самой Беларуси, сообщает ubr.ua .

«Кроме того, юркомпания, проводившая исследование рынка по нашему заказу, установила три факта субсидирования соседним государством импорта в Украину», — рассказал Качур.

Наконец, поставки осуществляются с нарушениями сертификационных процедур, что создает неравные условия работы для украинских производителей.

В «Укрцемент» говорят о выявлении фактов ввоза белорусского цемента по фиктивным сертификатам ГП «Киевоблстандартметрология» и ГП «Черниговстандартметрология». Минэкономразвития уже отменило эти сертификаты.

За счет роста импорта не могут наращивать производство украинские цементные заводы. Так, по данным МЭРТ, строительная отрасль в этом году самая быстро растущая среди всех, в том числе благодаря дорожному строительству.

За восемь месяцев 2017 года объемы строительства выросли на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в августе — на 23,6%. Однако производство цемента за то же время выросло всего на 2,5%.