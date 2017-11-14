Подаренный Папе Римскому суперкар Lamborghini продадут с аукциона

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Суперкар Lamborghini Huracan, который в среду подарили Папе Римскому Франциску, будет продан на благотворительном аукционе, передает телеканал CBS .



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Ключи от "Ламбо" в эксклюзивном исполнении были вручены понтифику представителями итальянского производителя суперкаров во время аудиенции.

Франциск благословил автомобиль и расписался на его капоте. Huracan с подписью понтифика продадут на аукционе, вырученные средства отправят на благотворительность. Стоимость суперкара начинается от 183 тысяч евро, ожидается, что Lamborghini с автографом Папы Франциска будет продан намного дороже.

Такой аукцион пройдет не впервые – ранее Ватикан продал подаренный Папе мотоцикл Harley-Davidson.

Lamborghini Huracan производится с 2014 года и является первой в мире серийной машиной, в которой установлен ряд датчиков, позволяющих точно отслеживать перемещение автомобиля. Это позволяет улучшить управляемость суперкара.