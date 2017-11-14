Макей: Беларусь готова послать своих миротворцев на Донбасс

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Минск готов отправить своих миротворцев на Донбасс, если это будет приемлемо для всех сторон.

Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС .

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — подчеркнул он.

О необходимости введения миротворцев на Донбасс Киев заявил еще в 2015 году. Несколько месяцев назад такую возможность допустил и президент России Владимир Путин. На днях глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев согласовал с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам на Донбассе.