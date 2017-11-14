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Видеомост, приуроченный к Международному дню толерантности

15.11.2017 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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16 ноября отмечается Международный день толерантности. Основы уважения, принятия и правильного понимания богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности должны закладываться с раннего детства в семье. Последнее время институт семейных отношений подвергается проверке на прочность. Воспитание подрастающего поколения в духе терпимости и взаимного уважения является гарантией от проявления экстремизма и насилия в наших странах. 

О ценностях семьи и правильном воспитании толерантности в наших детях поговорят специалисты: 

В Минске:

  • научный сотрудник института социологии Национальной академии наук Наталья СОСНОВСКАЯ.

В Астане:

  • заместитель директора Института Евразийской интеграции Наталья КАЛАШНИКОВА.

В Бишкеке:

  • психолог Ильдар АКБУТИН.

В Кишиневе:

  • кинорежиссер, сценарист Николай ГИБУ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 16 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Астана – Бишкек – Кишинев, приуроченный к Международному дню...

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