Видеомост, приуроченный к Международному дню толерантности

16 ноября отмечается Международный день толерантности. Основы уважения, принятия и правильного понимания богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности должны закладываться с раннего детства в семье. Последнее время институт семейных отношений подвергается проверке на прочность. Воспитание подрастающего поколения в духе терпимости и взаимного уважения является гарантией от проявления экстремизма и насилия в наших странах.

О ценностях семьи и правильном воспитании толерантности в наших детях поговорят специалисты:

В Минске:

научный сотрудник института социологии Национальной академии наук Наталья СОСНОВСКАЯ.

В Астане:

заместитель директора Института Евразийской интеграции Наталья КАЛАШНИКОВА.

В Бишкеке:

психолог Ильдар АКБУТИН.

В Кишиневе:

кинорежиссер, сценарист Николай ГИБУ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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