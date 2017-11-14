|
Видеомост, приуроченный к Международному дню толерантности
15.11.2017 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
16 ноября отмечается Международный день толерантности. Основы уважения, принятия и правильного понимания богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности должны закладываться с раннего детства в семье. Последнее время институт семейных отношений подвергается проверке на прочность. Воспитание подрастающего поколения в духе терпимости и взаимного уважения является гарантией от проявления экстремизма и насилия в наших странах.
О ценностях семьи и правильном воспитании толерантности в наших детях поговорят специалисты:
В Минске:
В Астане:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 16 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Астана – Бишкек – Кишинев, приуроченный к Международному дню...
|
Архив (Разное)
Комментарии